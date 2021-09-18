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Горизбирком: Явка на выборах в Петербурге в первый день составила около 12%

Явка петербургских избирателей на выборы в Госдуму составляет 12,25 %; на выборах в Законодательное собрание — 11,46 %.

Данные по первому дню голосования в Петербурге 18 сентября сообщил член Городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Ранее ЦИК называл итоговую (для первого дня) цифру по стране — явка составила 16,85 %. Этот показатель не учитывает дистанционное электронное голосование.

О том, как в Петербурге голосовали 17 сентября, — в материале «Фонтанки».

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17, 18 и 19 сентября в Петербурге выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это — первый раз, когда голосование проходит в течение трёх дней. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».

Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25.

В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров.

По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

MidNightWoodpecker
12% ? Ну-ну.
Сходил, проголосовал. Пока меня искали в списке дома, посмотрел сколько стоит подписей в журнале. Блин, в моей высотке на 200 квартир проголосовало 5-6 человек.
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