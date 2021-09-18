Горизбирком: Явка на выборах в Петербурге в первый день составила около 12%

17, 18 и 19 сентября в Петербурге выборы в городской парламент и, как и по всей стране, в Государственную думу. Это — первый раз, когда голосование проходит в течение трёх дней. Часть горожан также сможет выбрать депутатов муниципальных советов МО «Автово» и МО «Ланское».



Выборы в городской и федеральный парламент проходят в смешанном формате: половина депутатов избирается по партийным спискам, другая половина — по одномандатным округам. Одномандатных округов в Государственную думу 8, в Законодательное собрание — 25.



В выборах в Законодательное собрание участвуют восемь партий: «Единая Россия», «Яблоко», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», Партия Роста, «Новые люди» и Российская партия свободы и справедливости. В Госдуму, помимо перечисленных, — ещё «Зелёные», «Зелёная альтернатива», «Коммунисты России», «Гражданская платформа», «Родина» и Партия пенсионеров.



По округам избиркомы зарегистрировали 166 кандидатов в Законодательное собрание — среди них как партийные, так и самовыдвиженцы.