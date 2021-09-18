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Юного водителя с помпоном заметили на юго-востоке Петербурга

Водитель с ребенком на руках проехался по проспекту Обуховской Обороны. Небезопасное путешествие попало на видео.

О юной девочке за рулем белой иномарки рассказали 18 сентября очевидцы в сообществе «Мегаполис». По их словам, поездка с ребенком на руках произошла накануне и длилась не меньше 10–15 минут.

Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Автомобиль, на котором первые уроки вождения получала девочка в белой шапке с помпоном, стоит на балансе у лизинговой компании с офисами в Петербурге и Москве.

На прошлой неделе ребенка за рулем «Инфинити» сняли на видео в Петербурге в районе КАД.

Малыш сидел на коленях у мужчины и «рулил», по словам очевидцев, как минимум десять минут.

Уже на следующий день полиция нашла и привлекла к ответственности водителя — им оказался дядя трехлетнего мальчика. 37-летнего петербуржца привлекли к административной ответственности по статье 12.23, часть 3, КоАП РФ — «Нарушение правил перевозки детей». Санкция статьи предполагает штраф в размере трёх тысяч рублей.

© Фонтанка.Ру

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