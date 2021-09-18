О юной девочке за рулем белой иномарки рассказали 18 сентября очевидцы в сообществе «Мегаполис». По их словам, поездка с ребенком на руках произошла накануне и длилась не меньше 10–15 минут.

Водитель с ребенком на руках проехался по проспекту Обуховской Обороны. Небезопасное путешествие попало на видео.

Автомобиль, на котором первые уроки вождения получала девочка в белой шапке с помпоном, стоит на балансе у лизинговой компании с офисами в Петербурге и Москве.



На прошлой неделе ребенка за рулем «Инфинити» сняли на видео в Петербурге в районе КАД.