Поисками пропавшей группы РГО в Сибири займется авиация

В поисках участников туристической группы Русского географического общества, пропавших в Сибири, собираются задействовать вертолеты. Об этом 17 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Енисейского района Красноярского края.



«Для поисков пропавших предполагается использование авиации, а также сотрудников полиции», — заявили в ЕДДС.



Ранее сообщалось, что группа из девяти представителей РГО пропала на границе Томской области и Красноярского края. В ЕДДС уточнили, что группа выехала из Енисейска и добралась до населенного пункта Цын. «Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до поселка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета», — добавили в службе.