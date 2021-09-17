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Поисками пропавшей группы РГО в Сибири займется авиация

В поисках участников туристической группы Русского географического общества, пропавших в Сибири, собираются задействовать вертолеты. Об этом 17 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Енисейского района Красноярского края.

«Для поисков пропавших предполагается использование авиации, а также сотрудников полиции», — заявили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что группа из девяти представителей РГО пропала на границе Томской области и Красноярского края. В ЕДДС уточнили, что группа выехала из Енисейска и добралась до населенного пункта Цын. «Там они поняли, что дальше не поедут. Потом они доехали до поселка Кривляк, откуда 11 сентября звонили с сотового телефона в районе обеда. Сказали, что по маршруту не поедут, чтобы их сняли с учета», — добавили в службе.

Русское географическое общество было основано в 1845 году. Председателем его попечительского совета является президент РФ Владимир Путин. РГО занимается сбором и распространением достоверных географических сведений. Научные экспедиции общества сыграли большую роль в исследовании и освоении Европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов, а также в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии.

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