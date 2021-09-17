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Под Томском пропала группа Русского географического общества

В Томской области группа из девяти представителей Русского географического общества не вернулись из экспедиции. Об этом 17 сентября пишет «Интерфакс» со ссылкой на оперштаб по поиску пропавших.

Уточняется, что группа была зарегистрирована и находилась в пятидневной экспедиции по Томской области и Красноярскому краю. Участники не выходят на связь.

Русское географическое общество было основано в 1845 году. Председателем его попечительского совета является президент РФ Владимир Путин. РГО занимается сбором и распространением достоверных географических сведений. Научные экспедиции общества сыграли большую роль в исследовании и освоении Европейской части России, Урала, Сибири, Дальнего Востока и других регионов, а также в развитии мореплавания, открытии и изучении новых земель, в становлении метеорологии и климатологии.

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Комментарии (1)

266252994
дорогие мои социалисты с фонтанки, русское географическое общество упразднено в ноябре 1917, ваше совковое географическое общество не является ПРАВОПРЕЕМНИКОМ РГО
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