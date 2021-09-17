Следователи проверяют кибератаки на системы онлайн-голосования

В СК РФ заявили, что 17 сентября на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования и портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» были совершены кибератаки из-за рубежа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.



«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — говорится в сообщении.

