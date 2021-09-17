Следователи проверяют кибератаки на системы онлайн-голосования

В СК РФ заявили, что 17 сентября на ресурсы федеральной платформы дистанционного электронного голосования, московскую систему электронного голосования и портал ассоциации «Независимый общественный мониторинг» были совершены кибератаки из-за рубежа. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Следственного комитета РФ.
«Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил Главному следственному управлению Следственного комитета Российской Федерации организовать по данному факту процессуальную проверку с привлечением имеющих соответствующий опыт специалистов отдела по расследованию киберпреступлений и преступлений в сфере высоких технологий», — говорится в сообщении.
«Фонтанка» писала, что руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов заявил о DDoS-атаке на ресурсы дистанционного голосования. Он уточнил, что атаки не «очень огромные», но «фронтальные».
В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.