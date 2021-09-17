Власти Таиланда перенесли открытие Бангкока для туристов

Власти Таиланда приняли решение перенести дату открытия Бангкока для иностранных туристов с прививкой. Она сдвинулась с 1 на 15 октября из-за низких темпов вакцинации в столице, сообщает газета Кhaosod.
Как пишет издание 17 сентября, министр туризма и спорта Пипат Ратчакитпракарн заявил журналистам, что открытие города может состояться только в том случае, если 70% населения Бангкока будут полностью вакцинированы от COVID-19. Сейчас полный цикл прививки прошли лишь 37%.
По словам журналистов, Пипат не уточнил, будут ли иностранные туристы по-прежнему находиться в карантине в течение 14 дней по прибытии в Бангкок или смогут свободно путешествовать по городу после его открытия.
В конце августа «Фонтанка» писала, что власти Таиланда приняли решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения двухнедельного карантина.