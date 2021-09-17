Ученые научились предсказывать смерть от коронавируса

Предсказать риск смерти от COVID-19 можно с помощью специально обученного искусственного интеллекта, выяснила группа ученых из США. Их исследование опубликовано в журнале Nature Medicine.



Как пишет РИА Новости 17 сентября, авторы исследования использовали данные 16 тысяч больных из 20 учреждений со всего мира, чтобы научить машину рассчитывать необходимый объем кислорода на ИВЛ и вероятность смерти через сутки после госпитализации. Клиническая чувствительность теста составила 95%.



После этого модель начали тестировать на пяти континентах и она доказала свою эффективность и надежность. Причем даже в случаях с еще неподтвержденным диагнозом COVID-19 — до положительного ПЦР-теста. По мнению ученых, алгоритм может помочь медикам в прогнозировании динамики пациентов.

