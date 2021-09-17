В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» заметили ловкого белогрудого медведя. Он продемонстрировал не только гимнастическую сноровку, но и умение обращаться с камерой.
На кадрах, опубликованных 17 сентября во «ВКонтакте» пресс-службой парка, видно, как хищник подходит к валуну на краю обрыва и начинает о него тереться — и грудью, и спиной. Затем медведь замечает, что за ним наблюдает фотоловушка, подходит к камере и меняет ракурс съемки: в кадре остаются ветки и небо.
Автор: Земля Леопарда/youtube.com
«Медведи — умные животные, поэтому им свойственно проявлять любопытство к незнакомым объектам. После обследования белогрудым медведем фотоловушка часто остаётся неповреждённой, однако ракурс съёмки оказывается безнадёжно сбит. Впрочем, если бы эту камеру обследовал бурый медведь, он мог бы зайти намного дальше простой смены ракурса», — рассказал сотрудник «Земли леопарда» Глеб Седаш.
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