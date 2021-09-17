В Приморском крае в национальном парке «Земля леопарда» заметили ловкого белогрудого медведя. Он продемонстрировал не только гимнастическую сноровку, но и умение обращаться с камерой.



На кадрах, опубликованных 17 сентября во «ВКонтакте» пресс-службой парка, видно, как хищник подходит к валуну на краю обрыва и начинает о него тереться — и грудью, и спиной. Затем медведь замечает, что за ним наблюдает фотоловушка, подходит к камере и меняет ракурс съемки: в кадре остаются ветки и небо.

