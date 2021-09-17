Горизбирком Петербурга проводит проверку по ситуации в УИК № 1626 в Петроградском районе, где засняли штамповку бюллетеней. Об этом «Фонтанке» 17 сентября сообщили в пресс-службе ГИК.

«Санкт-Петербургской избирательной комиссией по данному факту проводится проверка, в случае выявления нарушения законодательства будут приняты соответствующие действия», — сказали там.

Участковая избирательная комиссия № 1626 расположена в ГБОУ СОШ № 86. Там, как рассказала «Фонтанке» член комиссии с правом совещательного голоса Дарья Волкова, во время голосования она услышала активный звук печати в одном из кабинетов. «В нем хранятся бюллетени в сейфе, присланные из ЦИКа. Их должны были проштамповать до выборов и определенное число. В кабинете член комиссии ставил печать на бюллетени, по всей видимости, рассчитывая увеличить их количество на участке», — сказала она.



Дарья Волкова

Этим членом комиссии, по ее словам, оказался Андрей Горлов. На видео, снятом Волковой, мужчина утвердительно кивает на реплику «молодой человек сидит штампует». На столе при нем оказались две стопки с бюллетенями по голосованию в Госдуму РФ по одномандатному избирательному округу. В ближайшей к нему штампов нет, а на дальней есть. «Рядом с ним на столе была печать с обозначением участка», — сказала Волкова.

Председатель УИК № 1626 Евгений Чистяков в разговоре с «Фонтанкой» отказался комментировать ситуацию. «Этот вопрос вам лучше задать в нашу вышестоящую комиссию, 54-ю. Я просто не уполномочен комментировать», — ответил Чистяков.

Подтвердить информацию о произошедшем на участке он также не решился и вновь посоветовал обратиться в УИК № 54. Там председатель Андрей Шуклин с улыбкой воспринял «отфутболивание» корреспондента «Фонтанки» к нему, а потом перешел на серьезный тон.

«Давайте так, приезжайте сюда, покажите ваши документы, тогда и поговорим. По телефону я ничего комментировать не будут», — сказал он в разговоре с корреспондентом «Фонтанки».

