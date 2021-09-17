О ней наслышаны в прокуратуре, отец ограниченного в перемещениях молодого человека просит привлечь капитана к уголовной ответственности.

Как рассказал «Фонтанке» Сергей Савичев, после публикации материала о конфликте с соседкой в Калининском районе, с ним связалась прокуратура и пообещала с ситуацией разобраться. Тем временем полицейская Анастасия Коронова накануне вечером снова заняла парковочное место с инвалидной разметкой, а семья Савичева опять сняла это на видео.

По словам Сергея, на этот раз дорожная полиция отреагировала на вызов, но эвакуировать машину не стали — разметка есть, а знака нет. Тем не менее инспектор позвонил через домофон Короновой и попросил машину отогнать. Согласия он не добился, разговор был прекращен.

17 сентября Сергей связался с прокуратурой и его пригласили на прием. Там он оставил заявление с просьбой помочь его сыну в судебном порядке добиться справедливости. Савичев напомнил, что для подобных случаев в Уголовном кодексе есть 136 статья — «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».



Как ранее писала «Фонтанка», конфликт с соседкой начался из-за собачьего вопроса — лайки капитана гуляли с ее малолетним сыном и периодически нападали на корги Савичева. На замечания, утверждает Сергей, Коронова реагировала угрозами, а в начале сентября заняла инвалидное парковочное место, хотя впереди еще было где встать. Савичев обращался в Управление собственной безопасности МВД с просьбой проверить сотрудницу на профпригодность.



Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах оценивали ситуацию как типичный конфликт, разрешение которого они видят в переезде кого-то из сторон.



Разметку у парадной нарисовали муниципалы по просьбе семьи Савичева. В письме от депутатов сообщалось, что «соблюдение правил размещения автотранспорта на указанных участках регулируется исключительно личными нравственными и этическими соображениями граждан».

