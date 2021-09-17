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Капитан полиции на севере Петербурга снова заняла парковочное место инвалида. Речь зашла об уголовной ответственности

Капитан полиции на севере Петербурга упорно паркуется на месте для инвалидов

Сотрудница миграционной полиции с Суздальского проспекта продолжает парковаться на месте, выделенном муниципалами для инвалида-колясочника.

О ней наслышаны в прокуратуре, отец ограниченного в перемещениях молодого человека просит привлечь капитана к уголовной ответственности.

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Как рассказал «Фонтанке» Сергей Савичев, после публикации материала о конфликте с соседкой в Калининском районе, с ним связалась прокуратура и пообещала с ситуацией разобраться. Тем временем полицейская Анастасия Коронова накануне вечером снова заняла парковочное место с инвалидной разметкой, а семья Савичева опять сняла это на видео.

Предоставлено Сергеем Савичевым

По словам Сергея, на этот раз дорожная полиция отреагировала на вызов, но эвакуировать машину не стали — разметка есть, а знака нет. Тем не менее инспектор позвонил через домофон Короновой и попросил машину отогнать. Согласия он не добился, разговор был прекращен.

17 сентября Сергей связался с прокуратурой и его пригласили на прием. Там он оставил заявление с просьбой помочь его сыну в судебном порядке добиться справедливости. Савичев напомнил, что для подобных случаев в Уголовном кодексе есть 136 статья — «Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина».

Как ранее писала «Фонтанка», конфликт с соседкой начался из-за собачьего вопроса — лайки капитана гуляли с ее малолетним сыном и периодически нападали на корги Савичева. На замечания, утверждает Сергей, Коронова реагировала угрозами, а в начале сентября заняла инвалидное парковочное место, хотя впереди еще было где встать. Савичев обращался в Управление собственной безопасности МВД с просьбой проверить сотрудницу на профпригодность.

Собеседники «Фонтанки» в правоохранительных органах оценивали ситуацию как типичный конфликт, разрешение которого они видят в переезде кого-то из сторон.

Разметку у парадной нарисовали муниципалы по просьбе семьи Савичева. В письме от депутатов сообщалось, что «соблюдение правил размещения автотранспорта на указанных участках регулируется исключительно личными нравственными и этическими соображениями граждан».

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Комментарии (25)

Laska77
капитан миграционной полиции, всё! вопрос снят :))) диаспора прикроет\покрывает, накормит и накажет обидчика.
DimDimych
Бытовуха обычная, собачачья, тут все просто если лайки нападают, надо было их сразу из баллона залить по полной или пристрелить, конфликт бы разрешился не начавшись.
Если что, я не против лаек, у меня в деревне даже была пуховая лайка, красивая такая, черненькая, но если хозяин не умеет с собаком обращаться, то выхода нет - либо приют, либо того.
Yuri_SPb
Типичный пример того, когда у не очень хорошего человека появляется толика власти. Но свои-то
лютовать не будут, разве что поступит указание о показательной порке.
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