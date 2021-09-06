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Житель Калининского района просит проверить психическое состояние и профпригодность соседки-полицейской. Она, якобы, спускает на него и его супругу собак и занимает парковочное место. Петербуржец опасается, что дальше может дойти и до оружия. В теории оно и правда висит где-то, но в то, что выстрелит, мало кто верит. Начавшись как классическая драма соседской ссоры с «собачьим» акцентом, эта история обрела признаки комедии положений (хотя никому из персонажей не до смеха), пока не дошла до статуса трагедии, но в конце ее уже явственно просматриваются черты философской притчи.



Сергей Савичев живет в 91 доме по Суздальскому проспекту. Больше 13 лет он один воспитывал сына-инвалида, сейчас у него есть супруга, а мальчику уже восемнадцать. Ребенок не может сам ходить, передвигается исключительно в коляске, практически полулежа. В семье есть собака, корги.

Фото: редоставлено Сергеем Савичевым Поделиться Поделиться







У соседки Савичева Анастасии Короновой тоже есть сын и две собаки. Она трудится в управлении по вопросам миграции, капитан полиции. Супруг тоже имел опыт работы в органах.

Суть конфликта Савичев описал не только в разговоре с «Фонтанкой», но и в нескольких заявлениях — в управление собственной безопасности, на имя начальника ГУ МВД Плугина и в прокуратуру. Минувшей зимой Сергей гулял со своим корги, а несовершеннолетний сын Короновой с двумя лайками. Собака из семьи полицейской сорвались с поводка, бросилась на пса Савичевых, пришлось разнимать. Сергей сделал мальчику замечание, потом и его маме сказал, что нельзя отправлять ребенка одного гулять с такими крупными собаками. В ответ услышал что-то про заявление, в котором его обвиняют чуть ли не в педофилии. В свидетели капитан полиции обещала привлечь соседку, которая якобы видела, как Савичев фотографирует ее сына. «Заявляю с полной ответственностью, что я не фотографировал ее ребенка, а только сделал замечание. Далее выяснилось, что и соседка не имела к этому инциденту никакого отношения», — напишет в заявлении Савичев.

Выгул собак продолжился в том же порядке и в июне они снова подрались. Савичев уже в который раз сделал замечание, в ответ ему велели не пугать детей. Коронова, по словам Сергея, требовала извинений и чуть ли не обещала сфабриковать против него уголовное дело. Вишенкой на торте стала угроза отобрать у семьи Савичевых парковочное место для инвалидов. Появилось оно два года назад после обращения Савичева к муниципальным депутатам. В МО «Прометей» пошли на встречу, но предупредили — следить за тем, чтобы на нем никто не парковался, не муниципальная забота. И вообще, «соблюдение правил размещения автотранспорта на указанных участках регулируется исключительно личными нравственными и этическими соображениями граждан», — цитата из ответа муниципалов гражданину на просьбу нанести специальную разметку. Савичев написал заявления в ответ на угрозы. Ему ответили обещанием разобраться и фразой «обращение направлено для рассмотрения по существу». Чем кончилось дело и кончилось ли, Сергей не знает, но кто-то из правоохранительных органов периодически ему звонит. Видимо, больше знает Коронова — агрессия женщины, рассказывает Савичев, не утихла.

В середине августа, как следует из очередного письма, Коронова «натравила» свою собаку на жену Сергея. Когда она ее спускала с поводка, пострадавшей послышались слова: «привет от УСБ». К счастью, отважная корги защитила хозяйку. Семья вызвала полицию, еще раз напомнила о себе «особистам». Венцом соседской распри стало уже откровенное «пакостничество» — именно так трактует ситуацию Сергей Савичев. Вечером 1 сентября соседский Lifan припарковался четко в разметку места для инвалидов.

предоставлено Сергеем Савичевым

Фото: предоставлено Сергеем Савичевым Фото: предоставлено Сергеем Савичевым Поделиться Поделиться







Судя по камерам у парадной, за рулем была белокурая дама. Савичев убеждает, что это машина Короновой. Из базы союза автостраховщиков следует, что автомобиль зарегистрирован на мужчину с такими же данными, как у мужа полицейской. Сергей сразу позвонил в ГИБДД, но никто не приехал, машина так и простояла на инвалидном месте до утра, пока та же дама не села за руль.

Анастасия Коронова прочла сообщение корреспондента «Фонтанки», но предложением поделиться своей точкой зрения на конфликт и его причины не воспользовалась.



По словам нашего собеседника в УСБ главка, об этом конфликте знают уже и в ГУ МВД и районной полиции. «На сотрудницу сосед несколько раз писал различные жалобы в различные инстанции, она сама писала на него заявления». По мнению тех, кто все это рассматривал, «это длящийся конфликт из-за типичных неприязненных отношений, который вновь рождается время от времени». На вопрос «Фонтанки», как же тогда его решить, журналист получил прямой ответ: «Пока не разъедутся». Перспектив же УСБ встать на одну или другую сторону пока не видно.

Надежда Мазакина, «Фонтанка.ру»