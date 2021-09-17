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В России тестируют одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19 начались в России. Они проводятся на животных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам», — цитирует ТАСС Мурашко 17 сентября.

Текущие правила одновременную вакцинацию запрещают — необходимо соблюдать интервал между этими прививками в один месяц.

Как писала «Фонтанка», в Петербурге вакцинация от гриппа началась 30 августа. В прививочных кабинетах доступна как вакцина от коронавирусной инфекции, так и от гриппа.

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Комментарии (2)

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