В России тестируют одновременную вакцинацию от гриппа и коронавируса

Доклинические исследования одновременного введения вакцин от гриппа и COVID-19 начались в России. Они проводятся на животных, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.



«Доклинические исследования для оценки безопасности и эффективности одновременного введения вакцин от коронавируса и гриппа уже идут на животных. По результатам будут приниматься решения по дальнейшим шагам», — цитирует ТАСС Мурашко 17 сентября.



Текущие правила одновременную вакцинацию запрещают — необходимо соблюдать интервал между этими прививками в один месяц.

