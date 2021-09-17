На избирательном участке в Москве из переноски выбежал енот. Ловить его пришлось полицейским, написал 17 сентября в Telegram-канале руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.



«Чего только не увидишь в штабе — на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», — поделился он.