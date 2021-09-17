На избирательном участке в Москве из переноски выбежал енот. Ловить его пришлось полицейским, написал 17 сентября в Telegram-канале руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.
«Чего только не увидишь в штабе — на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», — поделился он.
По данным «Интерфакса», пушистый нарушитель по имени Том и его хозяин находятся в полиции.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что необычный гость заглянул на избирательный участок и в Петербурге. Полицейским пришлось вывести оттуда поющего частушки человека-бюллетеня.
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