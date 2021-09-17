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Полиция против енота. На московском избирательном участке ловили нарушителя

На московский избирательный участок попал енот

На избирательном участке в Москве из переноски выбежал енот. Ловить его пришлось полицейским, написал 17 сентября в Telegram-канале руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов.

«Чего только не увидишь в штабе — на УИКе 1262 избиратель выпустил енота, который 7 минут бегал от полиции», — поделился он.

По данным «Интерфакса», пушистый нарушитель по имени Том и его хозяин находятся в полиции.

Ранее «Фонтанка» рассказывала, что необычный гость заглянул на избирательный участок и в Петербурге. Полицейским пришлось вывести оттуда поющего частушки человека-бюллетеня.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (5)

266081655
"Тренируйся на кошках!" (С) Уже на енотах тренируются? Да здравствует енот, первое животное - несистемный оппозиционер!
Piter Russo
Ждем появления Мистериона)
shushu
The Coon, South Park
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