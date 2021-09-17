Отмечается, что народы Западной Белоруссии и Западной Украины «встретили советских солдат с ликованием». К публикации прикреплено видео, в котором рассказывается и предыстория конфликта. Согласно версии российского МИД, несмотря на призывы гитлеровской Германии присоединиться к военным действиям, Москва игнорировала их «до последней возможности», а решение ввести войска было принято тогда, когда стало ясно, что немцы могут выйти к Минску.

МИД России назвал «освободительным походом» операцию Красной Армии в восточных областях Польши в сентябре 1939 года. Соответствующий пост ведомство опубликовало 17 сентября в Twitter.

«17 сентября 1939 года польская военно-политическая верхушка сбежала на территорию Румынии, в связи с чем Польша фактически перестала существовать как государство. <...> Москва не могла допустить, чтобы Гитлер захватил всю Польшу — это ухудшило бы позиции СССР на западном направлении», — утверждают авторы ролика.

📅 17 сентября 1939 г. Красная Армия начала освободительный поход на территории Польши. Советские войска вышли на линию Керзона, не позволив вермахту подойти к Минску. Народы Западной Белоруссии и Западной Украины встретили советских солдат с ликованием. Подробнее 👇 pic.twitter.com/yk0by4aC1A

«Польский поход» Красной Армии состоялся в соответствии с секретным протоколом к договору о ненападении между СССР и нацистской Германией. 1 сентября 1939 года немецкие войска вторглись в Польшу, а 17 сентября на территорию страны были введены советские части. Итогом операции стало присоединение к СССР областей Западной Украины и Западной Белоруссии.



Ранее президент РФ Владимир Путин в своей статье о Второй мировой войне высказал свое мнение о разделе Польши в 1939 году. По его словам, эта страна сама занималась разделением Чехословакии с Германией.

