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Я всегда с собой беру: горожане приходят на участки с питомцами. В Горизбиркоме просят не забывать про намордники

Петербуржцев просят приходить на участки с поводками и намордниками

На участки в Петербурге с самого утра приходят не только избиратели. Компанию им составляют четвероногие друзья. При этом не все владельцы предпринимают меры защиты для окружающих.

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Как сказано в сообщении Городской избирательной комиссии, которое распространил Смольный 17 сентября, приходить на участки с собаками можно, но стоит взять с собой намордник и поводок.

«Мы уже знаем, что многие приходят с собаками. И понимаем, что с любимцем и правда бывает тяжело расстаться. <...> Мы будем рады видеть ваших любимцев. Но просьба все-таки не забывать при этом про поводки и намордники», — приводятся в сообщении слова главы Горизбиркома Натальи Чечиной.

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Как писала «Фонтанка», на одном из участков в центре города мужчина сегодня удивил не питомцем, а своим костюмом. Он пришел в костюме бюллетеня и пел частушки. Развлекать народ ему долго не пришлось, его задержала полиция.

«Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (5)

266081655
Жаль, что у меня нет в питомцах гремучих змей..... Обязательно бы принёс..... Подобное должно быть вместе с подобным.....
WuhanRockCafe
А ежели питомец нечаянно нафурит в урну, то что - все бюллетени признают недействительными?
Гражданкa
ну так выгуливают и, чтоб два раза не вставать, заодно заходят на участок
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