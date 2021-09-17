Как сказано в сообщении Городской избирательной комиссии, которое распространил Смольный 17 сентября, приходить на участки с собаками можно, но стоит взять с собой намордник и поводок.
«Мы уже знаем, что многие приходят с собаками. И понимаем, что с любимцем и правда бывает тяжело расстаться. <...> Мы будем рады видеть ваших любимцев. Но просьба все-таки не забывать при этом про поводки и намордники», — приводятся в сообщении слова главы Горизбиркома Натальи Чечиной.
Как писала «Фонтанка», на одном из участков в центре города мужчина сегодня удивил не питомцем, а своим костюмом. Он пришел в костюме бюллетеня и пел частушки. Развлекать народ ему долго не пришлось, его задержала полиция.