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Наблюдатели: Первый день голосования заканчивается на Дальнем Востоке без серьёзных нарушений

Входящие в Дальневосточный федеральный округ регионы завершают первый день голосования на выборах в Госдуму.

«В Камчатском крае и на Чукотке все избирательные участки закрылись в 20:00 по местному времени (11:00 мск). Последними в ДФО закроются избирательные участки в Бурятии — в 15:00 мск», — сообщает 17 сентября «Независимый общественный мониторинг».

По данным на 15:00 по местному времени, явка избирателей на Сахалине и Курилах составила 10%. На Камчатке к трём часам было уже 12,71% проголосовавших. Активнее голосовали в Магадане, где к этому времени на участки пришли 14%, а также на Чукотке, где к полудню явка составила 15%.

«Независимый общественный мониторинг» не выявил серьёзных нарушений на выборах на Дальнем Востоке.

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