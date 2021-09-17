«Разовые случаи обращения за медицинской помощью». В российском посольстве рассказали о состоянии петербургских туристов в Тунисе

В четырёхзвёздочном тунисском отеле One Resort El Mansour, постояльцы которого рассказали о массовом отравлении, зафиксированы единичные случаи обращения к медикам. Об этом «Фонтанке» сообщили в российском посольстве в Тунисе 17 сентября.



«По нашей информации, имеются разовые случаи обращения за медицинской помощью. В настоящий момент ничего не представляет угрозы для здоровья наших граждан. Одновременно связались с туроператорами и представителями гостиницы, в том числе для установления причин произошедшего», — рассказали в посольстве.

