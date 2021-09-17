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«Разовые случаи обращения за медицинской помощью». В российском посольстве рассказали о состоянии петербургских туристов в Тунисе

В посольстве заявили, что отравление петербургских туристов не носит массовый характер

В четырёхзвёздочном тунисском отеле One Resort El Mansour, постояльцы которого рассказали о массовом отравлении, зафиксированы единичные случаи обращения к медикам. Об этом «Фонтанке» сообщили в российском посольстве в Тунисе 17 сентября.

«По нашей информации, имеются разовые случаи обращения за медицинской помощью. В настоящий момент ничего не представляет угрозы для здоровья наших граждан. Одновременно связались с туроператорами и представителями гостиницы, в том числе для установления причин произошедшего», — рассказали в посольстве.

Туристов из Петербурга потревожили рвота, диарея, судороги и высокая температура. Некоторых госпитализировали в частную клинику. Всего, по словам отдыхающих, симптомы отравления почувствовали на себе более 40 человек.

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Комментарии (2)

Verochka_5e4cc32d51534
Если мы не обращались за помощью к врачу, это не значит, что мы не отравились. Мы сутки с половиной пролежали в номере, нам не до сбора инфы о кол-ве пострадавших было. Еще попробуйте связаться со страховой, обнимая унитаз, это тоже дело не пары минут. Будем надеяться, что СЭС там реально работает и найдут, в чем дело-то. Сейчас в отель приехало очень много маленьких детей, хоть бы не было новой вспышки.
266250717
В адрес консульства России в Тунисе было направлено обращение с призывом о помощи, подписи под которым оставили 29 человек. На данный момент количество пострадавших более 40 человек. В отеле работает СЭС.
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