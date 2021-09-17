Невнимательного водителя Citroen, погубившего девушку на набережной Екатерингофки, отправили в колонию

Суд в Петербурге вынес приговор водителю, который сбил девушку-пешехода осенью 2020 года. Спасти ее не удалось. Подсудимый объяснил ДТП своей невнимательностью на хорошо знакомой дороге.

Наезд произошел 11 сентября прошлого года в 11:18 у дома 23, литера А, по набережной Екатерингофки. Как сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на автомобиле Citroën C5 следовал от ЗСД в сторону Двинской улицы на скорости порядка 70–80 км/ч. Перед ним в правой полосе ехал Nissan X-Trail. Водитель «Ниссана» стал притормаживать на подъезде к «зебре», чтобы пропустить девушку-пешехода, но водитель «Ситроена» не воспринял ситуацию как опасную и не стал снижать скорость. Он выехал на переход и сбил девушку. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где она скончалась 21 сентября от сочетанной тупой травмы тела.