Невнимательного водителя Citroen, погубившего девушку на набережной Екатерингофки, отправили в колонию

Суд в Петербурге вынес приговор водителю, который сбил девушку-пешехода осенью 2020 года. Спасти ее не удалось. Подсудимый объяснил ДТП своей невнимательностью на хорошо знакомой дороге.
Наезд произошел 11 сентября прошлого года в 11:18 у дома 23, литера А, по набережной Екатерингофки. Как сообщает 17 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый на автомобиле Citroën C5 следовал от ЗСД в сторону Двинской улицы на скорости порядка 70–80 км/ч. Перед ним в правой полосе ехал Nissan X-Trail. Водитель «Ниссана» стал притормаживать на подъезде к «зебре», чтобы пропустить девушку-пешехода, но водитель «Ситроена» не воспринял ситуацию как опасную и не стал снижать скорость. Он выехал на переход и сбил девушку. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу, где она скончалась 21 сентября от сочетанной тупой травмы тела.
Автомобилист свою вину признал, а причиной наезда назвал свою невнимательность на участке дороги, который считал для себя хорошо известным и безопасным. Он пояснил, что следовал за «Ниссаном», но поскольку тот ехал медленнее, сместился в левый ряд, а за скоростью по спидометру не следил. На подъезде к «зебре» он поравнялся с X-Trail, который стал притормаживать, и тогда заметил из-за него переходившую дорогу девушку. Расстояние уже было небольшим, мужчина резко затормозил, пытаясь вывернуть руль, но не смог избежать наезда. От удара девушка упала на разделительный островок.
Кировский районный суд Петербурга признал автомобилиста виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека) и приговорил его к двум годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на два года. Также с него взыскали порядка 1,33 миллиона рублей в общей сложности в пользу потерпевшей стороны.