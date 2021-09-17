Москва оказалась среди мировых лидеров по заполняемости отелей. Впереди — Арабские Эмираты и Лос-Анджелес

Столичные гостиницы во II квартале 2021 года показали высокие показатели заполняемости — 67%, что на 7 процентных пунктов ниже, чем во втором квартале 2019-го, сообщили в Becar Asset Management. Москва оказалась в числе мировых лидеров, пропустив по этому показателю вперед только Арабские Эмираты и Лос-Анджелес.

К середине 2021 года в российской в Москве работали 465 отелей на 49,3 тыс. номеров. Это на 2% (по количеству номеров) больше, чем в I квартале 2021 года, но при этом на 2% меньше, чем в допандемийном II квартале 2019 года. Всего открылось 12 новых отелей на 512 номеров. До конца года анонсировано открытие нескольких брендированных отелей: Ibis Moscow Semenovsky (120 номеров), Hilton Garden Inn Moscow Paveletsky (245 номеров), Crowne Plaza Moscow — Park Huaming (340 номеров).