Звезда Голливуда Орландо Блум прокатился на сапе с обнаженным торсом и в компании белой акулы.

«Когда страх становится твоим другом» — так актер прокомментировал пугающее видео. Пока пораженные поклонники пытались подыскать подходящие слова для комментариев, жена Блума певица Кэти Перри написала под постом супруга: «В следующий раз спускайся и намажься арахисовым маслом, детка». Провокационное предложение, учитывая, что заплыв проходил в открытой воде и акула, очевидно, не была ручной.



Орландо Блум приобрел широкую известность после роли эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец» и Уилла Тернера во франшизе «Пираты Карибского моря».

