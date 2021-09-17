FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +11
72.43р85.36р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Выборы 2021Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
0
Печать

Актер Орландо Блум прокатился на сапе с голым торсом и в компании белой акулы. Не хватало только арахисового масла

Звезда Голливуда Орландо Блум прокатился на сапе с обнаженным торсом и в компании белой акулы.

«Когда страх становится твоим другом» — так актер прокомментировал пугающее видео. Пока пораженные поклонники пытались подыскать подходящие слова для комментариев, жена Блума певица Кэти Перри написала под постом супруга: «В следующий раз спускайся и намажься арахисовым маслом, детка». Провокационное предложение, учитывая, что заплыв проходил в открытой воде и акула, очевидно, не была ручной.

Орландо Блум приобрел широкую известность после роли эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец» и Уилла Тернера во франшизе «Пираты Карибского моря».

В Петербурге тоже любят сап-борды. Ежегодный фестиваль «Фонтанка SUP» собирает тысячи любителей доски с веслом на реках и каналах города.

По теме (11)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний