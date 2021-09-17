Звезда Голливуда Орландо Блум прокатился на сапе с обнаженным торсом и в компании белой акулы.
«Когда страх становится твоим другом» — так актер прокомментировал пугающее видео. Пока пораженные поклонники пытались подыскать подходящие слова для комментариев, жена Блума певица Кэти Перри написала под постом супруга: «В следующий раз спускайся и намажься арахисовым маслом, детка». Провокационное предложение, учитывая, что заплыв проходил в открытой воде и акула, очевидно, не была ручной.
Орландо Блум приобрел широкую известность после роли эльфа Леголаса в трилогии «Властелин колец» и Уилла Тернера во франшизе «Пираты Карибского моря».
В Петербурге тоже любят сап-борды. Ежегодный фестиваль «Фонтанка SUP» собирает тысячи любителей доски с веслом на реках и каналах города.