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Петербургский Горизбирком не увидел аномалии в объеме надомного голосования

Заявления для надомного голосования продолжают подавать в участковые избирательные комиссии Петербурга. ГИК аномалии не видит.

«У избирателей есть такое право — голосовать на дому, соответствующие заявления подавались через единый портал госуслуг с 8-го по 14-е число и в УИКи до 19-го числа, до 14:00, и устные и письменные обращения подаются, — рассказал 17 сентября член Горизбиркома Юрий Кузьмин. — Мы все понимаем эпидобстановку, и законодатель расширил перечень уважительных причин, в соответствии с которыми эти заявления могут быть поданы. Здесь мы пока никакой аномалии не видим».

Точное число «надомников» он назвать затруднился, подчеркнув, что оно меняется. «Даже у нас нет общей цифры, а почему-то в ряде районов у нас от каких-то субъектов приходит информация о десятках тысяч заявлений. Откуда она — я не понимаю пока», — сказал Кузьмин.

Ранее на пресс-конференции главе ГИК Наталье Чечиной задали вопрос о 60 тысячах заявлений на надомное голосование в одном только Красносельском районе. Она назвала эту цифру приемлемой. Кузьмин также охарактеризовал данные по «надомникам» как адекватные.

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Комментарии (2)

Владислав М
Когда я работал на выборах по участку было 20-30 "надомников". Как правило инвалиды и очень пожилые. Откуда теперь взялись десятки тысяч? Очень подозрительно!!!
266081655
"Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!" (С)
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