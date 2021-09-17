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После смертельной аварии на Киевском шоссе под Лугой в больницу увезли четверых

Стали известны подробности серьезного ДТП, произошедшего на трассе Р-23 «Псков» в Лужском районе Ленобласти утром 16 сентября. В больницу с места аварии увезли четверых, в том числе семью с маленьким ребенком. Ранее сообщалось о троих пострадавших.

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, вчера в 9:30 на 89-м километре Киевского шоссе, на территории Мшинского сельского поселения, 41-лений житель Великих Лук, двигаясь на автомобиле Hyundai Solaris в сторону Пскова, столкнулся с попутной LADA Granta под управлением 70-летнего жителя Гатчины. Тот начал разворачиваться из своей полосы. «Хёндэ» от удара съехал в кювет.

В результате аварии водитель «Лады» от полученных травм скончался в больнице. Его 76-летнего пассажира, тоже жителя Гатчины, поместили в травматологическое отделение. Состояние пенсионера оценивается как средней тяжести. В больницу также доставили водителя «Хёндэ» и двух его пассажиров: его 35-летнюю жену и 3-летнего сына. Женщина и ребенок получили закрытые черепно-мозговые травмы и сотрясения. Их состояние оценили как удовлетворительное и отпустили на амбулаторное лечение. Мужчина после осмотра от госпитализации отказался.

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