Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала мамой. Отец ребёнка считает, что она и все девушки «просто великие».
О рождении ребёнка Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров рассказали на своих страницах в Instagram 17 сентября. «Девочка!! Счастливы!» — коротко поделилась дочь министра обороны и добавила, что дочка у неё «просто красавица». «Ксюша и все девушки, вы просто ВЕЛИКИЕ», — был под впечатлением Столяров.
Имя девочки пока не называется. Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой в третий раз. Его старшая дочь Юлия, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС, родила двух детей в браке с заместителем генерального прокурора Алексеем Захаровым.
Ксения Шойгу и Алексей Столяров рассказали о помолвке в мае этого года.
Ксения — президент Федерации триатлона России и организатор «Гонки героев», управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech, советник зампреда правления Газпромбанка, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.
Столяров — фитнес-тренер и призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу, позиционирующий себя как спортивный блогер и основатель бренда спортивной одежды.