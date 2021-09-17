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«Она просто красавица». Шойгу в третий раз стал дедушкой

Младшая дочь Сергея Шойгу Ксения родила дочку

Дочь министра обороны Ксения Шойгу стала мамой. Отец ребёнка считает, что она и все девушки «просто великие».

О рождении ребёнка Ксения Шойгу и блогер Алексей Столяров рассказали на своих страницах в Instagram 17 сентября. «Девочка!! Счастливы!» — коротко поделилась дочь министра обороны и добавила, что дочка у неё «просто красавица». «Ксюша и все девушки, вы просто ВЕЛИКИЕ», — был под впечатлением Столяров.

Имя девочки пока не называется. Министр обороны Сергей Шойгу стал дедушкой в третий раз. Его старшая дочь Юлия, директор Центра экстренной психологической помощи МЧС, родила двух детей в браке с заместителем генерального прокурора Алексеем Захаровым.

Ксения Шойгу и Алексей Столяров рассказали о помолвке в мае этого года.

Ксения — президент Федерации триатлона России и организатор «Гонки героев», управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech, советник зампреда правления Газпромбанка, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.

Столяров — фитнес-тренер и призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу, позиционирующий себя как спортивный блогер и основатель бренда спортивной одежды.

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Комментарии (7)

AlBerkut
'Ксения — президент Федерации триатлона России и организатор «Гонки героев», управляющий партнер венчурного фонда Sistema SmartTech, советник зампреда правления Газпромбанка, руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте.'
Какие же талантливые и успешные дети у чинуш... Не то, что сами чинуши, те разве что в тайгу сходить могут... 😉😂😂😂
266231259
Красивая пара. Надеюсь, дочка взяла у них самое лучшее и будет еще красивее. Здоровья им всем, много молочка мамочке, радостного материнства. Дочка - это же так классно!
Dimitry Antonov
Великосветская новость из царского двора?
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