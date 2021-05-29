«Я теперь невеста!» Дочь Шойгу объявила о помолвке

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, президент Федерации триатлона России и организатор «Гонки героев» Ксения Шойгу выходит замуж. О помолвке она объявила на своей странице в Instagram, приложив фото с кольцом.
«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!! (Пунктуация автора. — Прим. ред.)» — написала Шойгу.
Избранника дочь министра не называет. Однако он появился в комментариях к посту со словами: «Повезло кому-то». Судя по всему, это российский фитнес-тренер и призер Кубка Северо-Запада по классическому бодибилдингу Алексей Столяров, позиционирующий себя как спортивный блогер и основатель бренда спортивной одежды.
Ксения Шойгу — не только спортивный функционер. Она также является управляющим партнером венчурного фонда Sistema SmartTech, советником зампреда правления «Газпромбанка», руководителем проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» в Кронштадте. В недавнем интервью «Фонтанке» Шойгу сообщила, что «Кэпитал перформ», бенефициаром которой она является, продаёт компанию «Информационные технологии», которая занимается рекламной деятельностью.