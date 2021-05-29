«Я теперь невеста!» Дочь Шойгу объявила о помолвке

Дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, президент Федерации триатлона России и организатор «Гонки героев» Ксения Шойгу выходит замуж. О помолвке она объявила на своей странице в Instagram, приложив фото с кольцом.

«Я теперь невеста! Очень люблю тебя!!! Спасибо за все все и за это утро!!!! (Пунктуация автора. — Прим. ред.)» — написала Шойгу.