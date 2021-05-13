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Ксения Шойгу объявила о продаже «Информационных технологий»

«Кэпитал перформ» дочки министра обороны продает «Информационные технологии»

Инвестиционная компания «Кэпитал перформ», бенефициаром которой выступает дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, продает компанию «Информационные технологии», занимающуюся рекламной деятельностью.

Об этом Ксения Шойгу сообщила в интервью «Фонтанке», которое опубликовано 12 мая. «Сейчас мы продаем эту компанию, так как она перестала быть стартапом и стала понятным бизнесом», — сказала она.

По данным Forbes, «Кэпитал перформ» является владельцем «Информационных технологий» с 2018 года на 50%. Согласно СПАРК, сама дочерняя компания существует с 2013 года. В настоящий момент ее руководителем является Константин Майор, который также возглавляет рекламную компанию «Маер групп». За прошлый год выручка от продажи составила 222 млн рублей, из которых чистой прибыли — 15,8 млн рублей. В 2020–2021 годах компания заключила контракты с Ростуризмом почти на 70 млн рублей на продвижение внутреннего туризма.

У «Кэпитал перформ», зарегистрированной в 2018 году, есть еще две «дочки» — «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Всего выручка компании в прошлом году составила 730,2 млн рублей, чистая прибыль — 595 млн рублей.

Полностью интервью с Ксенией Шойгу читайте здесь.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

SNOW
При выручке 730 млн. чистая прибыль 595 млн. Они там что, наркотики продают?
Alexander 17
Сколько же ещё дармоедов приходится обрабатывать....
sergeyspb
гениальные дети родителей , кормящихся с госбюджета. как это все противно
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