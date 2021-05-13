Ксения Шойгу объявила о продаже «Информационных технологий»

Об этом Ксения Шойгу сообщила в интервью «Фонтанке», которое опубликовано 12 мая . «Сейчас мы продаем эту компанию, так как она перестала быть стартапом и стала понятным бизнесом», — сказала она.

По данным Forbes, «Кэпитал перформ» является владельцем «Информационных технологий» с 2018 года на 50%. Согласно СПАРК, сама дочерняя компания существует с 2013 года. В настоящий момент ее руководителем является Константин Майор, который также возглавляет рекламную компанию «Маер групп». За прошлый год выручка от продажи составила 222 млн рублей, из которых чистой прибыли — 15,8 млн рублей. В 2020–2021 годах компания заключила контракты с Ростуризмом почти на 70 млн рублей на продвижение внутреннего туризма.