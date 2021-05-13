Ксения Шойгу объявила о продаже «Информационных технологий»

Об этом Ксения Шойгу сообщила в интервью «Фонтанке», которое опубликовано
По данным Forbes, «Кэпитал перформ» является владельцем «Информационных технологий» с 2018 года на 50%. Согласно СПАРК, сама дочерняя компания существует с 2013 года. В настоящий момент ее руководителем является Константин Майор, который также возглавляет рекламную компанию «Маер групп». За прошлый год выручка от продажи составила 222 млн рублей, из которых чистой прибыли — 15,8 млн рублей. В 2020–2021 годах компания заключила контракты с Ростуризмом почти на 70 млн рублей на продвижение внутреннего туризма.
У «Кэпитал перформ», зарегистрированной в 2018 году, есть еще две «дочки» — «Консорциум энергоресурс» (50%) и «Атлас чейн» (40%). Всего выручка компании в прошлом году составила 730,2 млн рублей, чистая прибыль — 595 млн рублей.
Полностью интервью с Ксенией Шойгу читайте здесь.