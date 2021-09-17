Фото: detsys.ru Поделиться Поделиться







Голос сотрудника уголовного розыска Петербурга Сергея Ильина произвел неизгладимое впечатление на всех, кто присутствовал 15 сентября на судебном процессе по сбытчикам наркотиков. Шоу имело место быть в Приморском районном суде. Больше всех веселился судья Васильев, меньше других — государственный обвинитель. Просто они вместе с адвокатом и обвиняемым прослушали запись. Судебным приставам тоже понравилось.

Еще при разработке подозреваемых «бандитским отделом» старший оперативник, и причем по особо важным делам, товарищ Ильин сначала дал, а потом забрал спецтехнику от некоего Сомова, который по его же просьбе негласно записывал свои разговоры с сегодняшним главным фигурантом, а когда-то героем громкого «дела санитаров» нулевых годов Маратом Дрейзиным. Используют же для таких целей диктофон «Гном». Неплохая штука — его легко спрятать, но этот «Гном» начинает записывать автоматически, активируясь от звука голоса. Об этом знают все оперативники. Сейчас уже можно добавить: все, кроме Ильина.



В тот день Ильин положил «Гном» себе в карман, забыл его выключить и поехал на машине по своим делам. По дороге позвонил. К сожалению для нас, он не включил громкую связь в салоне. Поэтому слышны только его прелестные реплики. Начало же текста должно понравиться коллегам на Лубянке.

«…Центральный аппарат ФСБ разрабатывает меня, я забыл сказать… ну и меня вместе с ним… Ну он сейчас в отлете, вернется — и я ему скажу об этом… Чего-чего? Ты слышал меня? Ты опять спишь, значит? Поел и спишь, наверное… Да, согласен. Вот я тоже думаю, пора мне тоже дремать, блин… Ещё рано? Я понял… Так, чего ещё хотел спросить-то. Слушай, я хотел спросить: у вашей богатейшей организации сто рублей нельзя для меня?.. Тут посмотри, какая ситуация: я вот тут двери заказал, а там, если сто процентов оплачиваешь, там сразу скидка двадцать процентов идет — вот в чем дело-то…»

«…Я ж поменял — новый пол поставил, окна новые поставил и пол, а к этому полу теперь…»

«…Сразу заплатите, и мы вам сделаем скидку двадцать процентов…» В счет наших будущих побед это было бы прекрасно просто… Ну так что? Пока не знаю… Идите на… Понятно, очень жаль…»



«…А, вот так вот? Ну давайте так… Да-да, конечно, вообще мило. Чувствуется экономическое образование… Да-да, умеете вы слиться в экономическом экстазе… Хорошо, давай, спасибо…»

Можно насладиться и звуком:



47news

Всё вместе действительно звучит: ньюсмейкер «слился в экономическом экстазе» с «богатейшей организацией» и просит 100 000 рублей на крепкие двери у себя дома «в счёт общих будущих побед». Видимо, победы уже были.

По словам передавшего аудиофайлы 47news второго обвиняемого по делу, Николая Захаржевского, 15 сентября записи эти прослушивались на суде по просьбе его защитника Дея Исакаса. Они хранились на флешке, которую следователь передал адвокату вместе с остальными материалами дела для ознакомления перед отправкой дела в суд.

О последствиях этого циркового представления журналисту пока ничего не известно, хотя о нём шутят уже на разных силовых этажах.

Лев Годованник, 47news.ru Контекст:

Следствие уверено, что Дрейзин пытался организовать похищение у государства выморочной квартиры. После этого, по версии обвинения, подозреваемый организовал попытку подбросить свидетельствовавшей против него участнице продажи квартиры наркотики и смоделировать задержание, но привлеченный для этого «вор-карманник» оказался полицейским.



В деле два обвиняемых, но в зале суда только Захаржевский, Дрейзин объявлен в международный розыск.