Полиция нашла борсеточника, промышлявшего у «Гранд Каньона». Адвокатские полмиллиона улетучились

Суток хватило полиции, чтобы отыскать ловкача на БМВ, который мог запустить руку в адвокатскую «КИА» на парковке ТРЦ в Выборгском районе Петербурга. Далеко он не уехал, но деньги успел припрятать.



Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, подозреваемого в грабеже оперативники уголовного розыска настигли накануне на улице Ольги Форш, 5, — примерно в пяти километрах от парковки торгово-развлекательного центра «Гранд Каньон», где без крупной суммы наличных остался адвокат.



50-летний юрист заявил, что в полдень 15-го числа без малого 500 тысяч рублей умыкнули из сумки, лежавшей на сиденье его «КИА Пиканто». Грабитель, по его словам, уехал на БМВ.

