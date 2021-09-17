Полиция нашла борсеточника, промышлявшего у «Гранд Каньона». Адвокатские полмиллиона улетучились

Суток хватило полиции, чтобы отыскать ловкача на БМВ, который мог запустить руку в адвокатскую «КИА» на парковке ТРЦ в Выборгском районе Петербурга. Далеко он не уехал, но деньги успел припрятать.
Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, подозреваемого в грабеже оперативники уголовного розыска настигли накануне на улице Ольги Форш, 5, — примерно в пяти километрах от парковки торгово-развлекательного центра «Гранд Каньон», где без крупной суммы наличных остался адвокат.
50-летний юрист заявил, что в полдень 15-го числа без малого 500 тысяч рублей умыкнули из сумки, лежавшей на сиденье его «КИА Пиканто». Грабитель, по его словам, уехал на БМВ.
Оперативники полагают, что своё финансовое состояние подобным образом поправил зарегистрированный в Ленобласти уроженец Тбилиси, который на следующей неделе готовился отмечать 50-летие. Полицейские поздравили его заранее уголовным делом по статье о грабеже. Подозреваемый задержан на двое суток, похищенные деньги пока не изъяты.