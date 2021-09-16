Из машины адвоката на парковке в Петербурге похитили полмиллиона рублей

Полиция Выборгского района ищет мужчину на BMW, который ограбил адвоката средь бела дня на парковке у ТРК «Гранд Каньон».
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, около часа дня накануне в полицию обратился 50-летний адвокат петербургской палаты с заявлением о грабеже.
По предварительной информации, около 12:30 неизвестный мужчина открыл заднюю дверь в машине «КИА Пиканто», припаркованной на проспекте Энгельса у ТРК, и похитил пакет из лежавшей на сиденье сумки. В ней было 488 тысяч рублей. После этого грабитель запрыгнул в серый BMW Х1, и автомобиль сорвался с места в сторону Северного проспекта.
По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.