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Из машины адвоката на парковке в Петербурге похитили полмиллиона рублей

Почти 500 тысяч рублей похитили из автомобиля адвоката на проспекте Энгельса

Полиция Выборгского района ищет мужчину на BMW, который ограбил адвоката средь бела дня на парковке у ТРК «Гранд Каньон».

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 16 сентября, около часа дня накануне в полицию обратился 50-летний адвокат петербургской палаты с заявлением о грабеже.

По предварительной информации, около 12:30 неизвестный мужчина открыл заднюю дверь в машине «КИА Пиканто», припаркованной на проспекте Энгельса у ТРК, и похитил пакет из лежавшей на сиденье сумки. В ней было 488 тысяч рублей. После этого грабитель запрыгнул в серый BMW Х1, и автомобиль сорвался с места в сторону Северного проспекта.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» УК РФ.

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Комментарии (7)

AlBerkut
К адвокату вопросы... Ну млин, круг общения какой (для ведения гражданских дел статус нафиг не нужен, в рамках КАС с КоАП тоже) - уголовнички, менты, следаки, прокуроры. И так щёлкать клювом... 😂
Ну либо кто из клиентов решил 'возврат' сделать, так сказать 'отмена платежа' 😉🤔
RemyMartin
AlBerkut, у тебя полляма подрезали?
AGP
Адвокат на "Пиканто"? Удивлён.
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