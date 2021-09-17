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Центр «Э» и СОБР посетили квартиру юриста на Большевиков. Он мог помогать остаться мигрантам в России

СОБР и центр «Э» провели обыски у подозреваемого в мошенничестве юриста в Петербурге

Юриста заподозрили в мошенничестве в Петербурге. Обогатиться он пытался на тех, кто не слишком глубоко изучил законы РФ.

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, накануне центр «Э» при поддержке СОБРа заявились в квартиру к 44-летнему юристу на улице Большевиков. По версии следствия, петербуржец незаконно помог мигранту остаться в России. За 79 500 рублей он подделал решение Невского районного суда, где его клиент оказался исключённым из списков выдворяемых.

Из квартиры изъяли 4 мобильных телефона, 2 планшета, 2 ноутбука, принтер, флэшки, штамп Верховного суда РФ, нотариальные доверенности от иностранцев на предоставление их интересов в суде, а также сумму в 49700 рублей и 20 евро.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. В прошлом мужчина уже судим по 159 статье УК (Мошенничество). Также человек с его инициалами фигурирует с чёрных списках адвокатов в социальных сетях. На странице в социальной сети он указал, что закончил юридический факультет СПбГУ.

Подозреваемому избрана мера пресечения о подписке о невыезде.

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