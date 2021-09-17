Центр «Э» и СОБР посетили квартиру юриста на Большевиков. Он мог помогать остаться мигрантам в России

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, накануне центр «Э» при поддержке СОБРа заявились в квартиру к 44-летнему юристу на улице Большевиков. По версии следствия, петербуржец незаконно помог мигранту остаться в России. За 79 500 рублей он подделал решение Невского районного суда, где его клиент оказался исключённым из списков выдворяемых.
Из квартиры изъяли 4 мобильных телефона, 2 планшета, 2 ноутбука, принтер, флэшки, штамп Верховного суда РФ, нотариальные доверенности от иностранцев на предоставление их интересов в суде, а также сумму в 49700 рублей и 20 евро.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве и подделке документов. В прошлом мужчина уже судим по 159 статье УК (Мошенничество). Также человек с его инициалами фигурирует с чёрных списках адвокатов в социальных сетях. На странице в социальной сети он указал, что закончил юридический факультет СПбГУ.
Подозреваемому избрана мера пресечения о подписке о невыезде.