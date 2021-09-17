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В Колпино автомобилист сбил юную роллершу и скрылся. Через 400 метров под колёса попала девочка на самокате

Школьницу и студентку сбили на бульваре Трудящихся в Колпино

Две аварии с мобильными пешеходами практически одновременно произошли в Колпинском районе Петербурга с разницей в несколько сотен метров. Ждать ДПС решился только один из водителей. Пострадавшие — в детских больницах.

Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, двое юных пешеходов травмированы на бульваре Трудящихся вечером 15 сентября. Сообщение о сбитой девочке поступило в экстренные службы около 19:40.

По предварительным данным, десятилетняя ученица четвёртого класса переходила дорогу вместе с матерью напротив дома №12 по нерегулируемому пешеходному переходу, школьница ехала на электросамокате. Избежать столкновения не удалось 52-летнему таксисту на «Фольксвагене».

Девочку госпитализировали в состоянии средней тяжести. У неё гематома на ноге и закрытая черепно-мозговая травма.

Почти в то же время на бульваре Трудящихся на пересечении с улицей Веры Слуцкой в аварию угодила 17-летняя первокурсница одного из городских вузов. По предварительной информации, она ехала на роликах на «зелёный». Автомобилист сбил её на переходе, поворачивая направо, и уехал.

Девушка в больнице с переломом позвонка и травмой головы. Дорожная полиция проводит проверку по факту аварий.

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Комментарии (2)

266206524
Дорожная полиция- это что за служба такая?
Чёрт Опасный
"По предварительным данным, десятилетняя ученица четвёртого класса переходила дорогу вместе с матерью напротив дома №12 по нерегулируемому пешеходному переходу, школьница ехала на электросамокате. "

Так переходила или ехала?
Или была ещё какая-то школьница?
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