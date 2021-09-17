В Колпино автомобилист сбил юную роллершу и скрылся. Через 400 метров под колёса попала девочка на самокате

Две аварии с мобильными пешеходами практически одновременно произошли в Колпинском районе Петербурга с разницей в несколько сотен метров. Ждать ДПС решился только один из водителей. Пострадавшие — в детских больницах.



Как стало известно «Фонтанке» 17 сентября, двое юных пешеходов травмированы на бульваре Трудящихся вечером 15 сентября. Сообщение о сбитой девочке поступило в экстренные службы около 19:40.



По предварительным данным, десятилетняя ученица четвёртого класса переходила дорогу вместе с матерью напротив дома №12 по нерегулируемому пешеходному переходу, школьница ехала на электросамокате. Избежать столкновения не удалось 52-летнему таксисту на «Фольксвагене».

