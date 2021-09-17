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На федеральной платформе дистанционно проголосовали 10% россиян, подавших заявление

К 8:45 17 сентября более 10% от общего количества россиян, подавших заявления, успели проголосовать на федеральной платформе в ходе выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе стартовало в 8:00 в шести регионах: в Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и в Севастополе.

В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные Законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

В ЦИК обещали, что в режиме онлайн будут показывать данные о явке. «Фонтанка» следит за ходом выборов. Нам пригодится ваша помощь. Рассказывайте о своих впечатлениях от голосования и происходящего на избирательных участках, а также присылайте фото и видео. Ждем ваши сообщения:

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Комментарии (4)

mjaroslav
Эммм... Т.е. голосование только-только началось, а уже 10% проголосовали? Подозрительно это как-то.
artistdmisha
Так опубликовали бы уже результаты этих 10%. Или будут ждать пока бюллетени нарисуют, чтобы не получилось 99%😂
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