На федеральной платформе дистанционно проголосовали 10% россиян, подавших заявление

К 8:45 17 сентября более 10% от общего количества россиян, подавших заявления, успели проголосовать на федеральной платформе в ходе выборов в Госдуму. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.



Дистанционное электронное голосование на федеральной платформе стартовало в 8:00 в шести регионах: в Мурманской, Нижегородской, Ростовской, Ярославской, Курской областях и в Севастополе.



В России 17 сентября стартовали выборы в Государственную думу. Кроме того, в ряде регионов пройдут довыборы в местные Законодательные собрания и местные думы, а также выборы глав субъектов. Из-за пандемии коронавируса единый день голосования, назначенный на 19 сентября, превратился в трёхдневный.

