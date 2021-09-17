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После скандала с подлодками Франция отменила торжества в США

Посольство Франции в Вашингтоне отказалось от торжественных мероприятий по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времён Войны за независимость США, когда французский флот одержал победу над британским.

Торжества — приёмы в посольстве и на борту французского фрегата — были запланированы на пятницу. Причиной их отмены стал скандал со срывом сделки между Францией и Австралией на поставку подводных лодок из-за предложения Лондона и Вашингтона, передаёт 17 сентября ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

Австралия, Великобритания и США 16 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности — AUKUS. В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских и британских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых поступят на вооружение в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами. Из-за этого Канберра разорвала крупнейший в ее истории оборонный контракт с Францией, где это решение уже назвали ударом в спину. В КНР предупредили, что создание AUKUS усугубит гонку вооружений, и призвали участников альянса отказаться от ментальности эпохи холодной войны и узколобых геополитических концепций.

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Комментарии (5)

sunsur
Только не 250, а 240. 1781 год.
Borze
Чёт лягушатники забыли про 2015 и Мистрали.
rpu01
Франция, как девушка Эмманюэль, она имеет право отказать клиенту.
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