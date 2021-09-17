После скандала с подлодками Франция отменила торжества в США

Посольство Франции в Вашингтоне отказалось от торжественных мероприятий по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времён Войны за независимость США, когда французский флот одержал победу над британским.



Торжества — приёмы в посольстве и на борту французского фрегата — были запланированы на пятницу. Причиной их отмены стал скандал со срывом сделки между Францией и Австралией на поставку подводных лодок из-за предложения Лондона и Вашингтона, передаёт 17 сентября ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

