В рамках оборонного альянса AUKUS Австралия рассчитывает на 8 атомных подлодок

Австралия, Великобритания и США договорились о создании расширенного трехстороннего партнёрства в области безопасности — AUKUS. Усилия будут сосредоточены на кибервозможностях, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и дополнительных подводных возможностях. Об этом 16 сентября сообщается на сайте главы австралийского правительства.
«Вызовы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе значительно возросли. Военная модернизация происходит беспрецедентными темпами, возможности стремительно развиваются, а их охват расширяется. Технологическое преимущество Австралии и наших партнеров сужается, — отмечается в сообщении. — <…> AUKUS будет дополнять сеть стратегического партнерства Австралии, в том числе с нашими друзьями из АСЕАН, нашей тихоокеанской семьей, нашими партнерами Five Eyes, Quad и другими партнерами-единомышленниками».
Первым шагом Австралии в рамках AUKUS будет приобретение технологии атомных подводных лодок с использованием многолетнего опыта США и Великобритании. Все три страны «незамедлительно сосредоточатся на определении оптимального пути доставки как минимум восьми атомных подводных лодок для Австралии».
«Погоня за технологиями атомных подводных лодок означает, что Австралия больше не будет продолжать программу обычных подводных лодок класса Attack с Naval Group. Правительство хотело бы поблагодарить персонал подводных лодок класса Attack, военно-морскую группу, правительство Франции и Lockheed Martin Australia за их усилия на сегодняшний день. Однако ускоряющиеся изменения в сфере региональной безопасности делают обычные подводные лодки непригодными для наших оперативных потребностей в предстоящие десятилетия», — отмечается в сообщении.