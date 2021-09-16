В рамках оборонного альянса AUKUS Австралия рассчитывает на 8 атомных подлодок

Австралия, Великобритания и США договорились о создании расширенного трехстороннего партнёрства в области безопасности — AUKUS. Усилия будут сосредоточены на кибервозможностях, искусственном интеллекте, квантовых технологиях и дополнительных подводных возможностях. Об этом 16 сентября сообщается на сайте главы австралийского правительства.



«Вызовы безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе значительно возросли. Военная модернизация происходит беспрецедентными темпами, возможности стремительно развиваются, а их охват расширяется. Технологическое преимущество Австралии и наших партнеров сужается, — отмечается в сообщении. — <…> AUKUS будет дополнять сеть стратегического партнерства Австралии, в том числе с нашими друзьями из АСЕАН, нашей тихоокеанской семьей, нашими партнерами Five Eyes, Quad и другими партнерами-единомышленниками».

