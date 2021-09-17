ГУП «ТЭК» завершил ремонтные работы в Калининском районе с опережением сроков

Вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге завершили ремонтные работы на теплосети. Ранее на участке произошла авария.
Как сообщили в ГУП «ТЭК» 16 сентября, специалисты устранили недостаток за три часа. Между тем на исправление такого нарушения по нормативам отводится восемь.
«В 21:30 16 сентября бригада «ТЭК» завершила ремонт теплосети диаметром 219 мм по адресу: улица Софьи Ковалевской,13/4. Специалисты справились за три часа. <...> Ремонтные работы завершены на пять часов раньше нормативного срока», — отметили в предприятии.
Технологическое нарушение на теплосети обнаружили в 18:20. «Фонтанка» писала, что в доме № 13/2 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге жильцы остались без горячей воды. В ЖКС № 3 Калининского района — ответственной за здание — объяснили, что виной неприятному обстоятельству авария на теплоносителе, устранением которой вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской занимается ГУП «ТЭК».