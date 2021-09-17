ГУП «ТЭК» завершил ремонтные работы в Калининском районе с опережением сроков

Вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге завершили ремонтные работы на теплосети. Ранее на участке произошла авария.

Как сообщили в ГУП «ТЭК» 16 сентября, специалисты устранили недостаток за три часа. Между тем на исправление такого нарушения по нормативам отводится восемь.

«В 21:30 16 сентября бригада «ТЭК» завершила ремонт теплосети диаметром 219 мм по адресу: улица Софьи Ковалевской,13/4. Специалисты справились за три часа. <...> Ремонтные работы завершены на пять часов раньше нормативного срока», — отметили в предприятии.