Согревает только кошка. В Калининском районе Петербурга жители ждут отопления без горячей воды

В доме № 13/2 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге жильцы остались без горячей воды. Об этом 16 сентября рассказала участница группы «Калининский район» в соцсети «ВКонтакте».
«Прекрасно! Отопление все никак не включат, так еще и воду горячую отключили», — пожаловалась горожанка.
В ЖКС № 3 Калининского района — ответственной за помещение — объяснили, что виной неприятному обстоятельству авария на теплоносителе, устранением которой вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской занимается ГУП «ТЭК».
В предприятии добавили, что обнаружили на указанном участке технологическое нарушение на теплосети диаметром 219 мм.
«Бригада оперативно прибыла на место дефекта и обеспечила безопасность, установив ограждения. Работы ведутся без ограничения потребителей: горячее водоснабжение 11 зданий, в том числе 10 жилых домов, обеспечено по обратному трубопроводу», — отметили представители предприятия.
На устранение такого нарушения по нормативам отводится восемь часов, однако теплоэнергетики пообещали справиться с изъяном раньше.