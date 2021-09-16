Согревает только кошка. В Калининском районе Петербурга жители ждут отопления без горячей воды

В доме № 13/2 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге жильцы остались без горячей воды. Об этом 16 сентября рассказала участница группы «Калининский район» в соцсети «ВКонтакте».



«Прекрасно! Отопление все никак не включат, так еще и воду горячую отключили», — пожаловалась горожанка.

В ЖКС № 3 Калининского района — ответственной за помещение — объяснили, что виной неприятному обстоятельству авария на теплоносителе, устранением которой вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской занимается ГУП «ТЭК».