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Согревает только кошка. В Калининском районе Петербурга жители ждут отопления без горячей воды

В Калининском районе Петербурга жители остались без горячей воды

В доме № 13/2 на улице Софьи Ковалевской в Петербурге жильцы остались без горячей воды. Об этом 16 сентября рассказала участница группы «Калининский район» в соцсети «ВКонтакте».

«Прекрасно! Отопление все никак не включат, так еще и воду горячую отключили», — пожаловалась горожанка.

В ЖКС № 3 Калининского района — ответственной за помещение — объяснили, что виной неприятному обстоятельству авария на теплоносителе, устранением которой вблизи дома № 13/4 на улице Софьи Ковалевской занимается ГУП «ТЭК».

В предприятии добавили, что обнаружили на указанном участке технологическое нарушение на теплосети диаметром 219 мм.

«Бригада оперативно прибыла на место дефекта и обеспечила безопасность, установив ограждения. Работы ведутся без ограничения потребителей: горячее водоснабжение 11 зданий, в том числе 10 жилых домов, обеспечено по обратному трубопроводу», — отметили представители предприятия.

На устранение такого нарушения по нормативам отводится восемь часов, однако теплоэнергетики пообещали справиться с изъяном раньше.

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Комментарии (3)

260965961
Кстати, в нашем подъезде сегодня наконец батареи стали тёплыми во всех помещениях квартиры)) Снова открыла форточку))))
260965961
И дальше сидите на диванах и голосуйте за ЕдРо)))
nuga
у нас тоже отопления нет в районе
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