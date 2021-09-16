«Мерзавцев гоните подальше!» Элла Памфилова обратилась к членам избирательных комиссий с напутствием перед выборами

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к членам участковых и территориальных избирательных комиссий с напутственным словом перед выборами. В своей речи она попросила не поддаваться на провокации «недобросовестных чиновников» и призвала «гнать таких мерзавцев подальше».



«Звоните на нашу линию горячую. Мы вас защитим, мы вас защищали все это время. Я знаю, как многие расправили плечи. И будем защищать. И не позволим разного рода мерзавцам, откуда бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому профессиональному достоинству. Мы должны пройти кампанию так, чтобы каждый из 900-тысячной нашей армии членов комиссии могли дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать», — отметила Памфилова.