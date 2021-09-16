«Мерзавцев гоните подальше!» Элла Памфилова обратилась к членам избирательных комиссий с напутствием перед выборами

Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова обратилась к членам участковых и территориальных избирательных комиссий с напутственным словом перед выборами. В своей речи она попросила не поддаваться на провокации «недобросовестных чиновников» и призвала «гнать таких мерзавцев подальше».
«Звоните на нашу линию горячую. Мы вас защитим, мы вас защищали все это время. Я знаю, как многие расправили плечи. И будем защищать. И не позволим разного рода мерзавцам, откуда бы они ни были, дискредитировать выборы и ударить по вашему человеческому профессиональному достоинству. Мы должны пройти кампанию так, чтобы каждый из 900-тысячной нашей армии членов комиссии могли дальше честно смотреть людям в глаза, честно смотреть в глаза своим детям, сохранить свое человеческое достоинство и никому не позволить его унижать», — отметила Памфилова.
Кроме того, председатель ЦИК поблагодарила всех слушателей за неравнодушие, ответственность и напряженный труд, а также пожелала членам избирательных комиссий успеха, здоровья и выдержки.
«Фонтанка» писала, что избирательные участки по всей России подготовили к предстоящим выборам.
Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Государственную думу будут избирать на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.