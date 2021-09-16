ЦИК: избирательные участки по всей России готовы к выборам

Избирательные участки по всей России готовы к предстоящим выборам. Об этом 16 сентября в эфире телеканала «Россия-24» заявил заместитель председатели ЦИК Николай Булаев.
«Сомнений нет, что избирательные участки Дальнего Востока так же, как и всей страны, готовы. Это огромная избирательная кампания, одна из самых больших за последние годы. И я надеюсь, что вся избирательная система и технически, и морально готова к тому, чтобы принять избирателей и правильным образом посчитать их голоса» — сказал представитель избирательной комиссии.
Голосование пройдет с 17 по 19 сентября. Государственную Думу будут избирать на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов — по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.