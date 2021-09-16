Историческая сцена Мариинского театра готовится к открытию 239-го сезона — 23 сентября на ней состоится первый спектакль. Но перед тем, как пустить в за публику, 16 сентября в зале провели ежегодную процедуру, представляющую собой целый обряд: спустили из-под потолка, обнажив люк, огромную люстру, чтобы протереть ее от пыли.

Конструкцию весом 2 тонны, состоящую из 23 000 хрустальных подвесок и 230 лампочек, опускают и поднимают вручную. Легонько звеня, она медленно снижается над партером, а потом отдается в руки мастерам, очищающим поочередно каждое украшение, из которых люстра состоит.