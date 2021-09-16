Историческая сцена Мариинского театра готовится к открытию 239-го сезона — 23 сентября на ней состоится первый спектакль. Но перед тем, как пустить в за публику, 16 сентября в зале провели ежегодную процедуру, представляющую собой целый обряд: спустили из-под потолка, обнажив люк, огромную люстру, чтобы протереть ее от пыли.
Конструкцию весом 2 тонны, состоящую из 23 000 хрустальных подвесок и 230 лампочек, опускают и поднимают вручную. Легонько звеня, она медленно снижается над партером, а потом отдается в руки мастерам, очищающим поочередно каждое украшение, из которых люстра состоит.
В отличие от Исторической сцены, Новая сцена и Концертный зал уже вовсю принимают публику — там первые представления прошли еще 8 сентября.
Напомним, среди премьер этого сезона в Мариинском — опера Альберто Франкетти «Христофор Колумб», которую на сей раз обещают исполнить целиком, а также постановки опер «Бенвенуто Челлини» Берлиоза (режиссер — Алексей Франдетти, премьера в ноябре), «Джоконда» Амилькаре Понкьелли, «Гугеноты» Джакомо Мейербера, «Нюрнбергские мейстерзингеры» Рихарда Вагнера. Также предстоит балетная премьера — «Дочь фараона» по мотивам спектакля Мариуса Петипа 1862 года. Реконструкцией хореографии занимается Алексей Ратманский, костюмы и сценография — Роберта Пердзиолы.
Ранее «Фонтанка» предлагала угадать петербуржцам театр по люстре. Теперь, получив такую большую подсказку, вы можете еще раз попробовать силы в нашем тесте.