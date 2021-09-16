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С актёра Паля сняли обвинения в избиении хоккеиста Антипова

Уголовное дело против российского актёра Александра Паля прекратили. Ранее его обвиняли в избиении хоккеиста Кевина Антипова.

Как сообщил 16 сентября Telegram-канал «112», спортсмен решил не выдвигать обвинения и отметил, что не имеет претензий к Палю.

Антипов добавил, что получил травмы «из-за падения с высоты собственного роста».

«Фонтанка» писала, что московская полиция возбудила уголовное дело после избиения в центре столицы бывшего хоккеиста клуба МХЛ «Красная Армия» Кевина Антипова. Пострадавший обвинил в инциденте в том числе актёра Александра Паля.

До этого Антипов заявил, что трое неизвестных напали на него в центре Москвы. Само происшествие случилось вечером 23 апреля. У спортсмена диагностировали переломы лицевой части черепа и повреждение глаза.

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Комментарии (1)

Sean.spb
Перепутал Паля с асфальтом, с кем не бывает...
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