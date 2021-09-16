Детей оградили от грязи на выборах. Петербургские школьники получили дополнительный выходной из-за санобработки

«Один из участков в этой школе расположен в помещении столовой. У младшеклассников обычно основной прием пищи — это завтраки с утра. Именно в это время как раз столовую и будут приводить в порядок. К обеду старшеклассников столовая откроется», — рассказали в пресс-службе.

Как сообщили «Фонтанке» читатели 16 сентября, в понедельник после выборов у младшеклассников 304-й «кадетской» школы отменены уроки. В администрации Центрального района Петербурга информацию подтвердили, уточнив, что решение директор принимал, опираясь на мнение родителей.

Если у родителей не будет возможности в этот день оставить ребенка дома, то школа примет детей, организуя дополнительные группы, урегулировав вопрос с питанием в обход столовой.



Также учителя из Фрунзенского района сообщили об отмене уроков в некоторых школах. В администрации эту информацию опровергли, заявив, что в понедельник уроки во всех учреждениях пройдут по расписанию.



В комитете по образованию Смольного заверили, что школы будут работать штатно, а уборку успеют провести до первого урока.



Трехдневное голосование, похоже, станет законным способом прогулять школу. Несмотря на заверения властей о том, что образовательный процесс продолжится вне стен учреждений, родители рассказывают о том, как им предлагают подписать бумаги об отсутствии ребенка на занятиях по «семейным обстоятельствам».



17, 18 и 19 сентября в Петербурге будут выбирать депутатов Законодательного собрания и Государственной думы. Также в ряде муниципалитетов пройдут выборы в муниципальные советы.

