По версии следствия, мужчина не захотел показать права и выйти к инспектору ДПС, который остановил его по подозрению в пьяной езде на каршеринге по Невскому проспекту. Вместо этого блогер задумал скрыться — резко дернул дверь машины, чтобы ее закрыть, и повредил руку инспектора. Мишаню задержали, а на следующий день предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ — за насилие над представителем власти.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Поделиться Поделиться







Следствие указало, что Дальнобой официально не работает, не имеет постоянного дохода и выходку совершил «из хулиганских побуждений», а еще по причине опьянения. Блогер не отрицал, что был пьян, но отказался от освидетельствования и заявил, что не несет угрозы обществу. Суд уверениям не внял и все же заключил стримера под стражу.



Напомним, 31-летний официально безработный Михаил, которого в Сети знают как автоблогера Мишаню Дальнобоя, попался полицейским на площади Восстания вечером 13 сентября. За рулём каршерингового автомобиля он был очевидно нетрезвым, о чём сам заявлял на стриме с заезда по центру города: «Я на Невском, и я в хлам».

