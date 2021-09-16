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Автоблогера, который ездил «в хлам» по Невскому, арестовали по делу о нападении на полицейского

В Петербурге отправили в СИЗО автоблогера, который оказал сопротивление инспектору ДПС

Смольнинский райсуд заключил под стражу автоблогера Мишаню Дальнобоя, которого обвиняют в насилии над полицейским. Он останется под арестом до 13 ноября, сообщает 16 сентября Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, мужчина не захотел показать права и выйти к инспектору ДПС, который остановил его по подозрению в пьяной езде на каршеринге по Невскому проспекту. Вместо этого блогер задумал скрыться — резко дернул дверь машины, чтобы ее закрыть, и повредил руку инспектора. Мишаню задержали, а на следующий день предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ — за насилие над представителем власти.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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Следствие указало, что Дальнобой официально не работает, не имеет постоянного дохода и выходку совершил «из хулиганских побуждений», а еще по причине опьянения. Блогер не отрицал, что был пьян, но отказался от освидетельствования и заявил, что не несет угрозы обществу. Суд уверениям не внял и все же заключил стримера под стражу.

Напомним, 31-летний официально безработный Михаил, которого в Сети знают как автоблогера Мишаню Дальнобоя, попался полицейским на площади Восстания вечером 13 сентября. За рулём каршерингового автомобиля он был очевидно нетрезвым, о чём сам заявлял на стриме с заезда по центру города: «Я на Невском, и я в хлам».

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

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Комментарии (4)

nekto57
....Автоблогера, который ездил «в хлам» по Невскому,....С какого перепугу всякая пьяная шушера,пишущая с тремя ошибками в каждом слове стала блогером? Только благодаря таким писакам ,как Фонтанка,у которой все "аФторы" безграмотные.
Mai
Не автоблогер, а синебот и уголовник ханты-мансийского уезда.
Avs7153
Лучше в клифту лагерном на лесосеке, чем в костюмчике у Фокса на пере! (С)
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