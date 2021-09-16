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«Бройлер из печки» и «ночной кошмар». В Сети ужасаются Киркорову в образе Жар-птицы из «Последнего богатыря»

Киркоров сыграет Жар-птицу в кино

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На одном из снимков он одет в специальный костюм, который используют для создания графики, а на другом — уже обработанном —предстает в образе Жар-птицы.

«В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю ЖАР-ПТИЦУ! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-птицы стала птица Феникс», — написал Киркоров.

Публикация вызвала бум мемов у пользователей Twitter, которые уже успели окрестить существо «бройлером из печки», ночным кошмаром и «птицей, которую мы заслужили».

«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — третья часть российской киносказки, которая выйдет в прокат 23 декабря. Ранее «Фонтанка» писала, что предыдущий фильм собрал в России более двух миллионов рублей.

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