Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На одном из снимков он одет в специальный костюм, который используют для создания графики, а на другом — уже обработанном —предстает в образе Жар-птицы.
«В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю ЖАР-ПТИЦУ! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-птицы стала птица Феникс», — написал Киркоров.
Публикация вызвала бум мемов у пользователей Twitter, которые уже успели окрестить существо «бройлером из печки», ночным кошмаром и «птицей, которую мы заслужили».
видели когда нибудь бройлера из печки? а вот она! #киркоровптица pic.twitter.com/zP8M3rduHp— Профессор кошачьих наук (@LaiKa6_6) September 16, 2021
Жалкая пародия и неповторимый оригинал 👌🏻#киркоров #ПоследнийБогатырь #жарптица #WhatWeDointheShadows pic.twitter.com/MLFs17YwPi— 🌌 Ivladara (@ivladara) September 16, 2021
Психолог: Киркорова-птицы не существует, он не сможет тебе навредить.— JackDaniel'$ (@adskayapanda) September 16, 2021
Киркоров-птица: pic.twitter.com/H9eJp5LnBU
«Последний богатырь: Посланник Тьмы» — третья часть российской киносказки, которая выйдет в прокат 23 декабря. Ранее «Фонтанка» писала, что предыдущий фильм собрал в России более двух миллионов рублей.