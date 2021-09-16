Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram фото со съемочной площадки фильма «Последний богатырь: Посланник Тьмы». На одном из снимков он одет в специальный костюм, который используют для создания графики, а на другом — уже обработанном —предстает в образе Жар-птицы.



«В сказочном приключении у меня невероятная роль. Я играю ЖАР-ПТИЦУ! Диковинную, яркую, волшебную… Для меня было невероятным удовольствием участвовать в проекте, тем более когда я узнал, что за роль мне предстоит сыграть. Прообразом моей Жар-птицы стала птица Феникс», — написал Киркоров.

