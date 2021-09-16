Господдержку получат дебютные фильмы о композиторе Десятникове, режиссере Германе и рэпере Niletto

16 сентября Экспертный совет Минкультуры России огласил перечень неигровых дебютных фильмов, рекомендованных к получению от государства финансовой поддержки. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Из 14 представленных работ одобрение получили больше половины.
Киностудия Алексея Учителя «Рок» получит государственную поддержку на производство документального фильма «Леонид Десятников. Без иллюзий». Картину о современном композиторе снимет выпускница мастерской Учителя, молодой режиссер Рената Джало. Съемки пройдут в петербургской квартире Десятникова, на улицах и в концертных залах города.
«Срез мыслей, чувств, состояний современного классика. Исследование музыки, которая прорастает сквозь сомнения, переживания, страхи» — так описали замысел фильма его создатели.
Автором сценария станет Александра Беженар («Цой», «Матильда»), оператором — Ярослав Головкин («Девяностые»). В картине примут участие Теодор Курентзис, Алексей Гориболь, Александр Зельдович, Владимир Сорокин, Ингеборга Дапкунайте.
Продюсерское агентство «Боков Фэктори» получит субсидии на производство картины «Архитектор. Трудно быть Богом. История создания». Это авторский фильм кинокритика и главного редактора журнала «Искусство кино» Антона Долина, автора книги об Алексее Германе. Документальный фильм будет создан в жанре фильма-портрета и расскажет о работе режиссера над его последним фильмом.
Также господдержку получат фильмы: «Нелюбимка» — лента о популярном певце Niletto; «Нарушители границ» — фильм о девушке с ограниченными возможностями, которая мечтает стать режиссером; «АНДРО. Я и есть Gipsy» — история рэпера-цыгана; «Маяки, дарующие жизнь» — лента о роли маяков в блокадное время; «Сам» — картина о воспитаннике детского дома и лента «Выпускник», рассказывающая о современном юноше, живущем на кредиты.