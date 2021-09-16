Господдержку получат дебютные фильмы о композиторе Десятникове, режиссере Германе и рэпере Niletto

16 сентября Экспертный совет Минкультуры России огласил перечень неигровых дебютных фильмов, рекомендованных к получению от государства финансовой поддержки. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика». Из 14 представленных работ одобрение получили больше половины.



Киностудия Алексея Учителя «Рок» получит государственную поддержку на производство документального фильма «Леонид Десятников. Без иллюзий». Картину о современном композиторе снимет выпускница мастерской Учителя, молодой режиссер Рената Джало. Съемки пройдут в петербургской квартире Десятникова, на улицах и в концертных залах города.

