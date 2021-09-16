Неделя бесплатных музеев и экскурсий. Акция «Гостеприимный Петербург» пройдет с 21 по 28 сентября

С 21 по 28 сентября 2021 года в Петербурге пройдет социальная акция «Гостеприимный Петербург», приуроченная к Всемирному дню туризма.
Для жителей и гостей города будут организованы бесплатные посещения музеев, водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу, а также мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум. Как рассказали в комитете по развитию туризма, о своём участии уже заявили более 70 организаций, в том числе музеи, туроператоры, библиотеки, автобусные компании и водные перевозчики.
Для посещения событий необходимо заранее пройти регистрацию на официальном городском туристском портале Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru. Регистрация начнется 16 сентября в 16:00, программа акции будет обновляться и дополняться ежедневно.
Социальная акция «Гостеприимный Петербург» проходит уже третий раз при поддержке губернатора Александра Беглова. «Мероприятия акции дают прекрасную возможность почувствовать ритм жизни Северной столицы и ощутить ее неповторимую атмосферу и очарование. Уверен, что одной недели мало для того, чтобы разгадать загадку Петербурга, и каждый зритель или участник праздника захочет посетить наш город и открывать его для себя снова и снова», — прокомментировал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.