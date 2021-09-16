FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +10
72.85р86.07р
Карта пунктов вакцинацииНайти избирательный участокГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуОбраз жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный Петербург
2
Печать

Неделя бесплатных музеев и экскурсий. Акция «Гостеприимный Петербург» пройдет с 21 по 28 сентября

Акция «Гостеприимный Петербург» подарит неделю бесплатных музеев и экскурсий

С 21 по 28 сентября 2021 года в Петербурге пройдет социальная акция «Гостеприимный Петербург», приуроченная к Всемирному дню туризма.

Для жителей и гостей города будут организованы бесплатные посещения музеев, водные, автобусные и пешеходные экскурсии по городу, а также мастер-классы, квесты, концерты и поход в океанариум. Как рассказали в комитете по развитию туризма, о своём участии уже заявили более 70 организаций, в том числе музеи, туроператоры, библиотеки, автобусные компании и водные перевозчики.

Для посещения событий необходимо заранее пройти регистрацию на официальном городском туристском портале Санкт-Петербурга visit-petersburg.ru. Регистрация начнется 16 сентября в 16:00, программа акции будет обновляться и дополняться ежедневно.

Социальная акция «Гостеприимный Петербург» проходит уже третий раз при поддержке губернатора Александра Беглова. «Мероприятия акции дают прекрасную возможность почувствовать ритм жизни Северной столицы и ощутить ее неповторимую атмосферу и очарование. Уверен, что одной недели мало для того, чтобы разгадать загадку Петербурга, и каждый зритель или участник праздника захочет посетить наш город и открывать его для себя снова и снова», — прокомментировал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

156899882
Что-то сайт у них не работает!
Noisymouse
"Приезжайте в наш город, приезжайте в наш город. Мы приехали, но, оказалось, что нам, в общем-то, не ждали"(С) Михал Михалыч Жванецкий.
504 Gateway Time-out.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний