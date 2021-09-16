В Гидрометцентре предупредили о новом резком похолодании в европейской части России

В ближайшие дни на европейской части России синоптики прогнозируют новое похолодание. Отклонения от климатической нормы составят 2–5 градусов. Это продлится до понедельника практически на всей территории центральной части РФ за исключением южных регионов, сообщил 16 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.



«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около 2 градусов, а уже в субботу — до 4–5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.

