В Гидрометцентре предупредили о новом резком похолодании в европейской части России

В ближайшие дни на европейской части России синоптики прогнозируют новое похолодание. Отклонения от климатической нормы составят 2–5 градусов. Это продлится до понедельника практически на всей территории центральной части РФ за исключением южных регионов, сообщил 16 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Вся европейская территория России по температуре будет ниже нормы до понедельника включительно. Исключением будет только самый-самый юг. Аномалии, отклонения от нормы в четверг и пятницу будут около 2 градусов, а уже в субботу — до 4–5 градусов», — цитирует Вильфанда ТАСС.
По словам представителя Гидрометцентра, наиболее заметным похолодание будет на Средней и Нижней Волге, а также на Урале. «В Приволжском федеральном округе дневные температуры везде от 7 до 11 градусов. Холодная погода. На Урале дневные температуры тоже будут от 5 до 11 градусов», — отметил метеоролог.
Ранее «Фонтанка» писала, что в Петербурге температура воздуха ночью уже стремится к нулю. Днём 16 сентября в городе ожидается 10–12 градусов и небольшой дождь.