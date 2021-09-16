По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября будет облачно с прояснениями, днём местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опускалась до 4–6 градусов, в окрестностях местами до 2, днем она вырастет до 10–12. Атмосферное давление будет мало меняться.



Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 6 до 16 градусов в течение суток. Плюс 5 ночью и плюс 10 днём — это пониженная для 16 сентября температура. Также сегодня ожидается пониженная скорость ветра — 1,8 м/с c порывами до 5,7 м/с. Самое холодное 16 сентября выдалось в 1973 году, минус 2 градуса днём, а самое тёплое — в 1970 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

