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Ещё немного, и ноль. В Петербурге холодно и спокойно

В Петербурге ожидается 10–12 градусов, небольшой дождь

Температура в Северной столице ниже обычной для середины сентября. По ночам она уже стремится к нулю, но пока не доходит до него. Дождичек в четверг если и будет, то мелкий.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 16 сентября будет облачно с прояснениями, днём местами небольшой дождь. Ветер северный, северо-восточный от слабого до умеренного. Температура воздуха ночью опускалась до 4–6 градусов, в окрестностях местами до 2, днем она вырастет до 10–12. Атмосферное давление будет мало меняться.

Согласно истории погодных наблюдений за 57 лет, в этот день в городе чаще всего бывает паcмурно, от 6 до 16 градусов в течение суток. Плюс 5 ночью и плюс 10 днём — это пониженная для 16 сентября температура. Также сегодня ожидается пониженная скорость ветра — 1,8 м/с c порывами до 5,7 м/с. Самое холодное 16 сентября выдалось в 1973 году, минус 2 градуса днём, а самое тёплое — в 1970 году, плюс 19, напоминает «Яндекс».

В следующие два дня ночью в окрестностях Петербурга вероятны заморозки — 0 градусов. Днём станет на градус теплее, чем сегодня, — 11–13, без существенных осадков.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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