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«Власть и деньги оказались важнее». Соратники Навального разругались — Васильева обвинила ФБК* в разрушении наследия оппозиционера

Глава «Альянса врачей»** Васильева попросила больше не ассоциировать профсоюз с ФБК*

Глава «Альянса врачей»** (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева обвинила руководство ФБК* (признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) в том, что ее «использовали и выкинули».

«Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу?» — написала 16 сентября Васильева в своем Facebook.

Руководитель «Альянса врачей» рассказала, что во время пандемии фонд Алексея Навального оказывал информационную помощь ее организации, однако когда нужда отпала, их «использовали и выкинули». Она попросила больше не ассоциировать профсоюз с ФБК.

Васильева также отметила, что под угрозой преследования остаются люди, которые верили руководству фонда. Она резюмировала, что это признание далось «тяжело».

* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.

** «Альянс врачей» эта организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.

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Комментарии (24)

Malyshev73
Во время ВОВ когда фашисты грабил страну никто никому претензий не предьявлял бились против грабежа. Сейчас грабеж похлеще будет
Arkos
Без политического подтекста.
Беда любого фонда в том, что по структуре они очень похожи на финансовую пирамиду. Отличие- минимум обязательств . Все частные публичные фонды зависят от пожертвований. ВСЕГДА И ВЕЗДЕ на определённом этапе развития пожертвования заканчиваются, пирамиды рушатся. Денег нет, но вы держитесь! А без денег, какая борьба за демократию или за некую идею? Отсюда и распри среди фондодержателей и фондопользователей( собственно как и в любой пирамиде).
PS
Исключения среди фондов- именные и государственные фонды где источники пополнения не зависят от пожертвований ( нобелевский, сахарова , пенсионный и т.п.)
***_555
Органы поработали?
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