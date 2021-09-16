«Власть и деньги оказались важнее». Соратники Навального разругались — Васильева обвинила ФБК* в разрушении наследия оппозиционера

Глава «Альянса врачей»** (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева обвинила руководство ФБК* (признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) в том, что ее «использовали и выкинули».
«Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу?» — написала 16 сентября Васильева в своем Facebook.
Руководитель «Альянса врачей» рассказала, что во время пандемии фонд Алексея Навального оказывал информационную помощь ее организации, однако когда нужда отпала, их «использовали и выкинули». Она попросила больше не ассоциировать профсоюз с ФБК.
Васильева также отметила, что под угрозой преследования остаются люди, которые верили руководству фонда. Она резюмировала, что это признание далось «тяжело».
* ФБК (Фонд борьбы с коррупцией) — признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году.
** «Альянс врачей» — эта организация признана Минюстом выполняющей функции иностранного агента.