«Власть и деньги оказались важнее». Соратники Навального разругались — Васильева обвинила ФБК* в разрушении наследия оппозиционера

Глава «Альянса врачей»** (признан в России НКО-иноагентом) Анастасия Васильева обвинила руководство ФБК* (признан иноагентом в 2019 году, признан экстремистской организацией и ликвидирован в 2021 году) в том, что ее «использовали и выкинули».



«Менеджеры ФБК сейчас разрушают то, что с таким трудом создавали мы все: для [Леонида] Волкова, [Ивана] Жданова, [Марии] Певчих власть и деньги оказались важнее судеб. Они сейчас сидят в Европе, а кто-то сидит в тюрьме. Чувствуете разницу?» — написала 16 сентября Васильева в своем Facebook.

