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В Архангельской области запускают универсальную льготную ипотеку для медиков и педагогов

ВТБ и «ДОМ.РФ» подписали соглашение с правительством Архангельской области о запуске первой универсальной льготной программы ипотеки для поддержки заемщиков в регионах. Взять кредит по льготной ставке 6 % смогут сотрудники сфер здравоохранения и образования, а если у них есть дети, родившиеся после 1 января 2018 года, — то ставка снизится до 2 %.

Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит 6 %, а тех из них, у кого с 1 января 2018 года родился первый и последующий ребенок, — 2 %. Программа с акцентом на социальную сферу разработана для того, чтобы сделать условия льготного кредитования более универсальными, так как сегодня в России реализуется более 280 региональных жилищных программ для разных категорий заемщиков, которые значительно отличаются по своим условиям. Реализация пилотного проекта начнется с января 2022 года в Архангельской области, в дальнейшем программа должна стать универсальной и для других регионов.

В рамках проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, «ДОМ.РФ» − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников.

«ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, Архангельская область станет первым субъектом Федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ», — комментирует запуск программы Анатолий Печатников.

По словам Александра Цыбульского, регион испытывает дефицит медиков и педагогов, и запуск пилотного проекта сделает его привлекательным для специалистов, так как обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. В дальнейшем, по его словам, категории получателей льготных кредитов будут расширяться.

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