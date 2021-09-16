В Архангельской области запускают универсальную льготную ипотеку для медиков и педагогов

ВТБ и «ДОМ.РФ» подписали соглашение с правительством Архангельской области о запуске первой универсальной льготной программы ипотеки для поддержки заемщиков в регионах. Взять кредит по льготной ставке
Соглашение о реализации программы подписали генеральный директор АО «ДОМ.РФ» Виталий Мутко, заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Ставка по кредиту для льготных категорий населения составит
В рамках проекта ВТБ обеспечит прием заявок и выдачу ипотеки на льготных условиях в зависимости от категории заемщика, «ДОМ.РФ» − централизованную проверку документов на соответствие требованиям региональной программы и ведение единого электронного реестра участников.
«ВТБ участвует в реализации крупнейших госпрограмм по ипотеке и заинтересован в том, чтобы их условия были максимально понятными для клиента, Архангельская область станет первым субъектом Федерации, где новый механизм поддержки ипотечных заемщиков будет реализован в полном объеме. Он объединит все преимущества федеральных и региональных программ», — комментирует запуск программы Анатолий Печатников.
По словам Александра Цыбульского, регион испытывает дефицит медиков и педагогов, и запуск пилотного проекта сделает его привлекательным для специалистов, так как обеспеченность комфортным жильем является одним из важнейших условий при определении места работы. В дальнейшем, по его словам, категории получателей льготных кредитов будут расширяться.