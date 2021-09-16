Странная смерть русского мальчика в Турции: Генконсульство подтвердило факт, тело уже на родине

Генконсульство России в Анталье подтвердило, что во время отдыха на курорте скончался россиянин 2017 года рождения.
«В связи с недомоганием ребенок был госпитализирован в одно из местных медицинских учреждений, помещен в реанимационное отделение. 10 сентября, несмотря на принятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание», — цитирует 16 сентября ТАСС сообщение дипломатов.
Причины смерти мальчика указаны в документах, оформленных медучреждением. Отмечается, что «генконсульством в установленном порядке подготовлены документы для репатриации». 15 сентября умершего ребёнка транспортировали в Россию.
По предварительным данным следствия, 9 сентября четырехлетний москвич, отдыхавший вместе с родителями, из-за сохранявшихся на протяжении нескольких дней симптомов отравления был госпитализирован в Анталье. В больнице спасти его не смогли. Родственник семьи сообщил о случившемся в территориальное подразделение ГСУ по Москве, передаёт РИА Новости.
Как уже писала «Фонтанка», мальчик, по словам его родных, в Москве не состоял ни на каких учётах, ходил в детский сад, заболеваний не имел. Накануне случившегося взрослые ничего подозрительного не заметили.