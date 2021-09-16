Странная смерть русского мальчика в Турции: Генконсульство подтвердило факт, тело уже на родине

Генконсульство России в Анталье подтвердило, что во время отдыха на курорте скончался россиянин 2017 года рождения.



«В связи с недомоганием ребенок был госпитализирован в одно из местных медицинских учреждений, помещен в реанимационное отделение. 10 сентября, несмотря на принятые врачами меры, он скончался, не приходя в сознание», — цитирует 16 сентября ТАСС сообщение дипломатов.



Причины смерти мальчика указаны в документах, оформленных медучреждением. Отмечается, что «генконсульством в установленном порядке подготовлены документы для репатриации». 15 сентября умершего ребёнка транспортировали в Россию.

