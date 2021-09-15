Четырехлетний ребенок из России умер в Турции от отравления, но родители говорят о странных обстоятельствах

Четырехлетний ребенок из Москвы скончался в Турции. Смерть ребенка квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.
Как сообщили 15 сентября в пресс-службе столичного Следственного комитета, мальчик с родителями отдыхал в Анталье и 9 сентября почувствовал себя плохо. С симптомами отравления его госпитализировали в больницу, но спасти не смогли и на следующий день он скончался.
Близкий родственник семьи обратился в следственное управление по Москве, после чего возбудили уголовное дело.
«В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего. Родителей опросят после возвращения. С целью установления точной причины смерти ребёнка будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по его лечению», — добавили в СК.
Родители умершего мальчика рассказали «МК», что турецкие врачи не проводили вскрытие тела и якобы выдали странное заключение, где вместо диагнозов перечисляются причины, которые, наоборот, не подтвердились. Авторы документа, по их словам, лишь указали, что у ребенка был нарушен кислотно-щелочной баланс.
Со слов родных ребенка, мальчик посещал детский сад, не состоял ни на каких учетах и не имел заболеваний. Накануне случившегося ничего подозрительного в его состоянии взрослые не заметили.