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Четырехлетний ребенок из России умер в Турции от отравления, но родители говорят о странных обстоятельствах

Мальчик из Москвы умер в турецкой больнице

Четырехлетний ребенок из Москвы скончался в Турции. Смерть ребенка квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.

Как сообщили 15 сентября в пресс-службе столичного Следственного комитета, мальчик с родителями отдыхал в Анталье и 9 сентября почувствовал себя плохо. С симптомами отравления его госпитализировали в больницу, но спасти не смогли и на следующий день он скончался.

Близкий родственник семьи обратился в следственное управление по Москве, после чего возбудили уголовное дело.

«В настоящее время устанавливается полная картина произошедшего. Родителей опросят после возвращения. С целью установления точной причины смерти ребёнка будут назначены и проведены необходимые судебные экспертизы, а также затребована медицинская документация по его лечению», — добавили в СК.

Родители умершего мальчика рассказали «МК», что турецкие врачи не проводили вскрытие тела и якобы выдали странное заключение, где вместо диагнозов перечисляются причины, которые, наоборот, не подтвердились. Авторы документа, по их словам, лишь указали, что у ребенка был нарушен кислотно-щелочной баланс.

Со слов родных ребенка, мальчик посещал детский сад, не состоял ни на каких учетах и не имел заболеваний. Накануне случившегося ничего подозрительного в его состоянии взрослые не заметили.

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Комментарии (6)

265055770
А в детский сад он в Турции ходил?
мухомор
при чём тут кислотно-щелочной баланс.
может водно-электролитный?
обезвоживание и всё такое.
но и он это не причина а следствие чего-то другого.
Laska77
жалко ребенка, но после новостей про арбуз и абсурд с арестом работника, на ум только одно : All inclusive, ели арбуз из Магнита местного.
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