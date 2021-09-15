Четырехлетний ребенок из России умер в Турции от отравления, но родители говорят о странных обстоятельствах

Четырехлетний ребенок из Москвы скончался в Турции. Смерть ребенка квалифицировали по статье УК РФ о причинении смерти по неосторожности.



Как сообщили 15 сентября в пресс-службе столичного Следственного комитета, мальчик с родителями отдыхал в Анталье и 9 сентября почувствовал себя плохо. С симптомами отравления его госпитализировали в больницу, но спасти не смогли и на следующий день он скончался.



Близкий родственник семьи обратился в следственное управление по Москве, после чего возбудили уголовное дело.

